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Губернатор Челябинской области: в Златоусте лучший биатлонный центр страны

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в Златоусте построили лучший биатлонный комплекс в России.
Губернатор Челябинской области: в Златоусте лучший биатлонный центр страны
  • Gettyimages.ru

«Я счастлив, что мы сегодня присутствуем в обновлённом биатлонном центре имени Светланы Ишмуратовой. Спасибо СБР и Виктору Майгурову, они нам поверили, а мы всегда свои обещания исполняем. Мы сделали лучший в стране биатлонный центр», — заявил Текслер «Матч ТВ». 

Спринтерские гонки на зимней Спартакиаде сильнейших стали первыми соревнованиями на стадионе, который строился с 2008 года. Биатлонный турнир проходит с 10 по 18 февраля.

По итогам спринтерской гонки у мужчин победителем спринта стал Эдуард Латыпов (23:42,8), второй — Кирилл Бажин (+15,1 секунды), третье место у Даниила Серохвостова (+22,0).

Ранее лыжник Артём Мальцев рассказал, как готовился к Спартакиаде, и поделился эмоциями от третьего места в скиатлоне на 20 км.

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