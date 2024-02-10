Мальцев: борьба в скиатлоне была не на жизнь, а на смерть

Лыжник Артём Мальцев рассказал, как готовился к Спартакиаде, и поделился эмоциями от третьего места в скиатлоне на 20 км.

«Доволен самочувствием, до этого был в горах. Опасения при подготовке горной есть всегда, но у нас с тренером хороший коннект, и всё получилось. Сегодня маленько остался сзади, когда пошёл рывок, так получилось, что позицию потерял, не успел среагировать. Устюгова на финише обыграть получилось. Дальше есть ещё гонки, моя любимая — разделка, буду бороться до конца. Чувствуется, что к старту все подошли подготовленные, борьба не на жизнь, а на смерть», — заявил Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Россиянин пришёл к финишу третьим с отставанием в 3,8 секунды. Победу одержал Александр Большунов, пришедший за 52 минуты 30,7 секунды. Второй — Илья Семиков с отставанием в +1,4 секунды. Сергей Устюгов стал четвёртым (+4,2).

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее Большунов поделился эмоциями после победы в скиатлоне на 20 км на Спартакиаде сильнейших.