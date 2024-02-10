Большунов: сегодня ребята составили хорошую конкуренцию в скиатлоне

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился эмоциями после победы в скиатлоне на 20 км на Спартакиаде сильнейших.

«Сегодня ребята составили хорошую конкуренцию. 20 км — динамичная гонка, и только в конце начались хорошие скорости, главное хорошо финиш отработать. За собой всех ожидал, Семиков — молодец. Устюгов всегда рядом», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Результат спортсмена составил 52 минуты 30,7 секунды. Вторым к финишу пришёл Илья Семиков с отставанием в +1,4 секунды. Третий — Артём Мальцев (+3,8). Сергей Устюгов пришёл четвёртым (+4,2).

Для Большунова золото в скиатлоне стало вторым на Спартакиаде. 9 февраля россиянин победил в спринте классическим стилем.

Ранее российский биатлонист Кирилл Бажин подвёл итоги спринтерской гонки на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.