Биатлонист Бажин: счастлив началу соревнований, рад отработать без промахов

Российский биатлонист Кирилл Бажин подвёл итоги спринтерской гонки на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

«Счастлив, что начались соревнования, и рад отработать без промахов. Немного было тяжело стрелять на стойке. Плюс такая погода. Подъёмы были более‑менее. Вот завтра пасьют и у женщин спринт — вот там километровый подъём, будет потяжелее», — заявил Бажин в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен занял в гонке второе место (+ 15,1 секунды). Победителем спринта стал Эдуард Латыпов (23:42,8), третье место у Даниила Серохвостова (+22,0).

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил результаты спринтерской гонки на Спартакиаде сильнейших.