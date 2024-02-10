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Биатлонист Бажин: счастлив началу соревнований, рад отработать без промахов

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Российский биатлонист Кирилл Бажин подвёл итоги спринтерской гонки на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Биатлонист Бажин: счастлив началу соревнований, рад отработать без промахов
  • РИА Новости

«Счастлив, что начались соревнования, и рад отработать без промахов. Немного было тяжело стрелять на стойке. Плюс такая погода. Подъёмы были более‑менее. Вот завтра пасьют и у женщин спринт — вот там километровый подъём, будет потяжелее», — заявил Бажин в эфире «Матч ТВ». 

Спортсмен занял в гонке второе место (+ 15,1 секунды). Победителем спринта стал Эдуард Латыпов (23:42,8), третье место у Даниила Серохвостова (+22,0).

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил результаты спринтерской гонки на Спартакиаде сильнейших.

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