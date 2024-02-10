Васильев: на огневом рубеже у биатлонистов была лотерея

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил результаты спринта на 10 км на Спартакиаде сильнейших.

«Признаемся честно, сегодня была лотерея на огневом рубеже, нереально было стрелять. Немного повезло белорусским ребятам. Латыпов — красавец, было видно по движениям, что он заряжен. Быстро, чётко стрелял, это помогло ему выиграть. Но у него есть проблема: когда чувствует себя неуверенно, начинает застреливаться», — заявил Васильев в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов одержал победу в спринте на 10 км, придя к финишу за 23:42,8. Вторым финишировал Кирилл Бажин с отставанием в 15,1 секунды. Третий — Даниил Серохвостов (+22).

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее Серохвостов оценил своё выступление в спринте на 10 км на Спартакиаде сильнейших.