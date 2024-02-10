Серохвостов: сегодня был не лучший день, но я выложился на максимум

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил своё выступление в спринте на 10 км на Спартакиаде сильнейших.

«Сегодня был не лучший день, но я выложился на максимум. Трасса должная была быть скоростная, но из-за мороза было тяжело. Гонки буду играть все», — заявил Серохвостов в эфире Матч ТВ.

Победу на дистанции одержал Эдуард Латыпов, преодолевший её за 23:42,8. Вторым пришёл Кирилл Бажин с отставанием в 15,1 секунды. Третий — Серохвостов (+22,0).

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

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