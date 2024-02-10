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Истомина: никогда так много не болела, как в этом сезоне

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Лыжница Мария Истомина заявила, что в нынешнем сезоне была далека от оптимального физического состояния из‑за постоянных болезней.
Истомина: никогда так много не болела, как в этом сезоне
  • РИА Новости

«Борьба у нас с Настей получилась яркая, мы шли ноздря в ноздрю. Где-то не хватило технического момента, но я постаралась сделать всё, чтобы хорошо выкатиться на финиш и отработать прямую. Никогда так много не болела, как в этом сезоне. Ни на одном этапе Кубка не было оптимального состояния», — заявила Истомина «Матч ТВ». 

Истомина финишировала третьей в скиатлоне на 20 км на Спартакиаде сильнейших (+12,5). Победительницей стала Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию за 59 минут 46,4 секунды. Второй пришла Кулешова с отрывом в 12,4 секунды. 

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после победы в спринте на 10 км в рамках Спартакиады сильнейших.

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