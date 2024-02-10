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Латыпов: гонка прошла нелегко — холод, сложная трасса на самом деле

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Биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после победы в спринте на 10 км в рамках Спартакиады сильнейших.

«Гонка прошла нелегко — холод, сложная трасса на самом деле. Хорошая стрельба была. По самочувствию я на четвёрку, с первого круга уже было тяжело, шёл с дистанционной скоростью», — заявил Латыпов в эфире «Матч ТВ». 

Результат Латыпова — 23:42,8. Вторым пришёл Кирилл Бажин с отставанием в 15,1 секунды. Третий — Даниил Серохвостов (+22).

Спринт 7,5 км у женщин начнётся в 12:20 мск.

Ранее призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Анастасия Кулешова заявила, что по ходу скиатлона на Спартакиаде она не хотела финишировать последней в четвёрке сильнейших.

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