Кулешова рассказала, что очень не хотела финишировать четвёртой в скиатлоне

Призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Анастасия Кулешова заявила, что по ходу скиатлона на Спартакиаде она не хотела финишировать последней в четвёрке сильнейших.

«Надо проанализировать, с тренером поговорить. Я просто шла в своём темпе, потому что понимала, что мне надо максимально скидывать девочек. А на финише я не самый сильный и не самый быстрый спортсмен. Когда мы шли вчетвером, я думала: «Блин, только бы не четвёртой, пожалуйста!» — заявила Кулешова «Матч ТВ».

Победительницей в скиатлоне на 20 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени стала Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию за 59 минут 46,4 секунды. Второй пришла Кулешова с отрывом в 12,4 секунды. Третья — Мария Истомина (+12,5).

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде.