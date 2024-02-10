Матыцин: надеемся, что Олимпиада откроет двери для российских спортсменов
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«Будем надеяться, что Олимпиада откроет двери для российских спортсменов. Спорт — это не площадка для дискриминаций, спорт — это площадка для объединения», — заявил Матыцин «Матч ТВ».
Международный олимпийский комитет в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее Матыцин сообщил, что идея проведения Спартакиады Союзного государства пока обсуждается для зимних видов спорта и ей не планируется заменять Спартакиаду сильнейших.