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Матыцин: надеемся, что Олимпиада откроет двери для российских спортсменов

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Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде.
Матыцин: надеемся, что Олимпиада откроет двери для российских спортсменов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Будем надеяться, что Олимпиада откроет двери для российских спортсменов. Спорт — это не площадка для дискриминаций, спорт — это площадка для объединения», — заявил Матыцин «Матч ТВ». 

Международный олимпийский комитет в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Матыцин сообщил, что идея проведения Спартакиады Союзного государства пока обсуждается для зимних видов спорта и ей не планируется заменять Спартакиаду сильнейших.

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