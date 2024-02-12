Короли разделки: Большунов одержал 20-ю победу подряд, Кулешова неожиданно обогнала Степанову на Спартакиаде

Александр Большунов завоевал третью золотую медаль на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. В гонке с раздельного старта на 10 км он планомерно наращивал темп и привез ближайшим преследователям — Денису Спицову и Савелию Коростелёву — 16,2 и 20,1 секунды. Для лидера сборной России эта победа стала 20-й подряд в нынешнем сезоне. У женщин Вероника Степанова неожиданно уступила Анастасии Кулешовой в борьбе за награду высшей пробы. На первых контрольных отсечках они показывали примерно одинаковое время, но на второй половине дистанции олимпийская чемпионка стала отставать и в итоге уступила 8,1 секунды. Бронза досталась Марии Истоминой.

После одного дня отдыха лыжники вновь вышли на старт на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. В понедельник их ждали «разделки» на 10 км свободным стилем.

У мужчин наибольшее внимание к себе привлекал Александр Большунов. Болельщики гадали, сумеет ли атлет завоевать третий комплект наград высшей пробы в рамках соревнования и одержать юбилейную 20-ю победу подряд на внутренних турнирах в нынешнем сезоне.

При этом навязать ему борьбу в данном виде был способен целый ряд оппонентов. Все сильнейшие стартовали в красной группе — с № 31 по № 60. Тут нашлось место и Сергею Устюгову, и Денису Спицову, и Савелию Коростелёву, и Ивану Якимушкину. Большунов как раз закрывал её.

Также по теме «Сильно напоминает Чепалову»: Лопухов о «коньке» Степановой, катастрофе Терентьева и дотошности Большунова Чтобы обыграть явных фаворитов на лыжне, не нужно выстраивать против них какую-то специальную тактику. Об этом в интервью RT заявил...

А 31-м ушёл в бой Устюгов, в скиатлоне финишировавший на обидном четвёртом месте. Он сходу возглавил промежуточный протокол на первых контрольных отсечках. Но потихоньку скорость ветерана стала падать. Не помогло и соседство с Якимушкиным на последнем круге. В результате он показал лишь 11-е время.

Куда лучше смотрелся другой олимпийский чемпион Денис Спицов. Он, напротив, начал неспешно и экономил силы. Поначалу он уступал, например, Артёму Мальцеву. Но на второй части дистанции грамотно распределивший силы лыжник принялся планомерно наращивать обороты, и справиться с данным рывком не сумел практически никто.

Особенно сильно уроженец Вожеги прошёл заключительные километры. Для сравнения на отметке 8,2 км он опережал Антона Тимашова на 16 секунд, а на финише «привёз» ему уже 22. Это позволило Спицову взять первую медаль на Спартакиаде сильнейших.

«Честно говоря, на последнем круге поймал себя на мысли, что жалею себя и включился на максимум. Классное самочувствие, спасибо сервису, удалось вернуться на пьедестал. Получилось к финишу проснуться и включиться в борьбу», — заявил призёр.

Соперничать с ним пытался лишь молодой Савелий Коростелёв. На отсечке 5,0 км он даже занимал первую строчку. Далее он шёл практически в одни ноги с соотечественником, но на заключительном круге, как и другие, не справился с темпом соперника и уступил ему около четырёх секунд. А после финиша спортсмен признался, что вдобавок отморозил нос.

«Было немного туповатое скольжение, у меня на лице тейпы. Нос промерзал, прохладно. Но всё равно мы пробежали 10 км достаточно быстро. Что касается тактики на гонку, со старта «всадил», а дальше как пойдёт. Это довольно скоротечная дистанция, как‑то раскладываться здесь тяжело. Тут чисто выносливость и терпение. Кто быстрее разогнался и дотерпел, тот и на коне», — поделился секретом успеха серебряный призёр.

Ну а Большунов в очередной раз соревновался сам с собой. Лучшее время он не продемонстрировал лишь на стартовой отметке 1,2 км. Однако ощущалось, фаворит действует с огромным запасом. В дальнейшем он планомерно наращивал темп, как и Спицов. При этом внешне складывалось впечатление, что он работает легко и с удовольствием, не прикладывая особых усилий.

Например, на 6,2 км он улучшил время Спицова сразу на 16 секунд. Было понятно, что своего трёхкратный олимпийский чемпион не упустит. Таким образом, он получил золотые награды Спартакиады сильнейших и в «разделке» и до 20 гонок продлил победную серию во внутренних турнирах.

«Ещё одна победа, 20‑я. Сложная гонка, хотя и короткая. Здесь приходится держать высокий темп с самого старта и до финиша, даже постоянно его увеличивать. Ребята показали довольно плотные результаты, на первых отсечках немного уступал. Как сказал Артём Мальцев, 10 км сегодня как 15 км», — отметил триумфатор.

Кажется, на сегодняшний день бросить перчатку ему в стране не в состоянии никто. Однако старший тренер сборной России Юрий Бородавко заверил, что постоянные успехи даются лидеру не без напряжения.

Также по теме Рывки на вес золота: Большунов и Степанова выиграли скиатлоны на Спартакиаде сильнейших Александр Большунов завоевал золото скиатлона на Спартакиаде сильнейших. Большую часть дистанции он держался в группе лидеров, экономя...

«Александр также, как и все выходит на свои максимальные показатели, поэтому я бы не стал говорить, что он выигрывает всё легко. Дай бог, чтобы у нас появлялись такие люди, которые могли бы повторить этот результат», — подчеркнул специалист.

Если у мужчин обошлось без сюрпризов, то у женщин произошла сенсация. Вероника Степанова не сумела занять первое место, хотя тоже считалась главным фаворитом. И дело не только в отменной форме, но и в том, что «разделка» является её коньком. До того она выиграла все четыре гонки в нынешнем сезоне: на этапах Кубка страны в Вершине Тёи, Тюмени, Кирово-Чепецке и Казани.

Но на Спартакиаде сильнейших девушка довольствовалась серебром. При этом в отличие от мужского старта, все сильнейшие уходили в борьбу под поздними номерами и бежали по довольно разбитой лыжне. Сначала промежуточное лидерство захватила Лидия Горбунова.

Но быстро стало понятно, она не в состоянии бороться с занявшей вторую позицию в скиатлоне Анастасией Кулешовой. Уроженка Нижегородской области провела гонку по принципу Коростелёва — «всадила» с самого старта.

Опытная лыжница взяла потрясающий темп и последовательно обновляла лучшее время на всех контрольных отметках. При этом на заключительной части дистанции она, как и Спицов, нашла в себе силы прибавить и «привезла» оппонентке больше 20 секунд, хотя на отсечке 5,0 км их разделяло меньше десяти.

Пыталась соперничать с ней разве что Мария Истомина, но тоже выглядела значительно слабее на заключительных километрах и вынуждена была согласиться на бронзу.

Последней стартовала как раз Степанова. Поначалу она шла приблизительно в одни ноги с победительницей. Более того, на 6,2 км олимпийская чемпионка даже опережала её на 0,7 секунды. Казалось, дальше фаворитка будет только отрываться. На деле, напротив, на отметке 8,2 км она уже проигрывала 3,3 сек., а на финише отстала на 8,1 сек.

Так Кулешова одержала всего третью победу в текущем сезоне, причём первые две пришлись на другие дисциплины.

«Распирает от удовольствия, которое получаешь во время гонки. Когда у тебя хорошее самочувствие, наслаждаешься этим моментом. Ориентировалась только на себя. Спасибо большое сервис‑команде и тренерам, которые подсказывали, всем благодарна за поддержку», — заявила она.