Большунов признался, что не считает свою технику идеальной и ему есть куда стремиться

Александр Большунов прокомментировал победу в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Сегодня была сложная гонка. Приходилось держать высокий темп от начала и до конца гонки. Все показали достаточно плотные результаты. Когда понимал, что есть 15 секунд преимущества, то понимал, что для победы нужно просто держать этот темп.

Было сложно слышать информацию от тренеров. Потому что снег сегодня скрипучий, плохо слышал, местами даже прислушивался.

В технике всегда есть куда стремиться, даже я свою не считаю идеальной. Постоянно отрабатываю и стараюсь быть лучше и лучше. Хорошо, что это получается», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Вторым финишировал Денис Спицов с отставанием 16,2. Третий — Савелий Коростелёв (+20,1).

Ранее сообщалось, что лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов.