RT в Telegram
Подпишись

Большунов признался, что не считает свою технику идеальной и ему есть куда стремиться

Короткая ссылка
Александр Большунов прокомментировал победу в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Большунов признался, что не считает свою технику идеальной и ему есть куда стремиться
  • РИА Новости

«Сегодня была сложная гонка. Приходилось держать высокий темп от начала и до конца гонки. Все показали достаточно плотные результаты. Когда понимал, что есть 15 секунд преимущества, то понимал, что для победы нужно просто держать этот темп.

Было сложно слышать информацию от тренеров. Потому что снег сегодня скрипучий, плохо слышал, местами даже прислушивался.

В технике всегда есть куда стремиться, даже я свою не считаю идеальной. Постоянно отрабатываю и стараюсь быть лучше и лучше. Хорошо, что это получается», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Вторым финишировал Денис Спицов с отставанием 16,2. Третий — Савелий Коростелёв (+20,1).

Ранее сообщалось, что лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить