Лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о переносе эстафетных гонок на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Вяльбе в эфире «Матч ТВ» заявила, что 13 февраля пройдут мужская и женская эстафеты (4 × 7,5 км).
Причиной переноса являются сильные морозы.
Ранее сообщалось, что Анастасия Кулешова выиграла гонку свободным стилем на Спартакиаде сильнейших.
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