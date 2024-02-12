RT в Telegram
Подпишись

Лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о переносе эстафетных гонок на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Вяльбе в эфире «Матч ТВ» заявила, что 13 февраля пройдут мужская и женская эстафеты (4 × 7,5 км).

Причиной переноса являются сильные морозы.

Ранее сообщалось, что Анастасия Кулешова выиграла гонку свободным стилем на Спартакиаде сильнейших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить