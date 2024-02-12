Лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о переносе эстафетных гонок на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

РИА Новости

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