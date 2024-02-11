Вяльбе считает, что ей нужно чаще вставать на лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась ощущениями после забега на массовой гонке «Лыжня России».

«Нормальный был забег. Наверное, в этом году я встала на лыжи пятый или шестой раз. Думаю, нужно просто находить время и кататься чаще», — цитирует Елену Вяльбе ТАСС.

Напомним, что экс-лыжница является трёхкратной олимпийской чемпионкой, а также 14-кратной чемпионкой мира. В настоящий момент она — президент Федерации лыжных гонок России и глава Ассоциации лыжных видов спорта России.

Ранее Вяльбе заявила, что лыжные эстафеты на Спартакиаде могут перенести из-за морозов.