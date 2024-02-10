Рывки на вес золота: Большунов и Степанова выиграли скиатлоны на Спартакиаде сильнейших

Александр Большунов завоевал золото скиатлона на Спартакиаде сильнейших. Большую часть дистанции он держался в группе лидеров, экономя силы, а незадолго до финиша ушёл в отрыв. Попытавшийся поддержать рывок фаворита Илья Семиков отстал на последнем спуске. Бронза же в борьбе с Сергеем Устюговым и Денисом Спицовым досталась Артёму Мальцеву. У женщин шансов никому не оставила Вероника Степанова, которая на заключительном круге также смогла убежать от соперниц. А Анастасия Кулешова в финишном створе опередила Марию Истомину.

После отстранения отечественных лыжников от международных соревнований некоторые болельщики сетуют, что те лишены возможности состязаться с сильнейшими. Однако скиатлон на Спартакиаде в Тюмени наглядно продемонстрировал: лидеры сборной России способны устроить шоу и без участия иностранцев.

Изначально было понятно, что зрителей ожидает интереснейшая борьба, ведь на медали претендовал целый ряд атлетов. Главным же фаворитом по традиции считался Александр Большунов, до того одержавший 18 побед подряд на внутренних стартах в текущем сезоне.

Первая классическая часть дистанции лишь послужила подтверждением, что сражение будет идти до последних метров. В лидирующей группе держалось больше 30 человек, и никто не торопился убегать в отрыв. Вперёд выходил то один, то другой. Например, после второго круга промежуточный протокол возглавил Большунов, а после третьего — Савелий Коростелёв, занимающий первую строчку в общем зачёте ФЛГР.

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А вот вернувшийся в строй Сергей Устюгов, напротив, отстал и располагался за пределами топ-30, хотя сохранял возможность догнать конкурентов, что продемонстрировал чуть позже.

Самые же интересные события пришлись на коньковую часть. После перемены лыж в первую пятёрку входили Большунов, Коростелёв, Евгений Белов, Денис Спицов и Сергей Ардашев. Однако говорить о каких-то серьёзных отрывах было нельзя, ведь первую позицию от 20-й отделяли 8,5 секунды.

Зато далее каждый круг дарил интересные события. Сначала рискнул Белов. После транзита он убежал вперёд и обеспечил себе гандикап в десять секунд от группы преследования. Его рывок, казалось, никто не поддержал. Однако перед выходом на стадион призёр чемпионата мира опережал Большунова уже только на 3,9 секунды и явно устал.

Далее черёд удивлять настал у Ильи Порошкина и Устюгова. Особенно приятно шокировало ускорение ветерана. Об олимпийском чемпионе уже успели забыть, когда он совершил впечатляющий рывок из глубины и переместился на второе место. Большунов тем временем готовился к решающему отрезку. В подъём он работал спокойно, экономя силы, и даже позволил Устюгову обойти себя по параллельной лыжне. А перед заключительным кругом вперёд вырвался Иван Якимушкин. В общей сложности в борьбе за медали оставалось около 15 человек.

Уехав со стадиона, уроженец Брянской области опять возглавил группу. Какое-то время он ещё сохранял относительно невысокий темп и позволял преследователям держаться неподалёку. Ненадолго его даже меняли Якимушкин и Андрей Собакарёв.

Решающий момент наступил за 2 км до финиша, когда Александр совершил фирменное мощное ускорение. Справиться с ним не смог никто, кроме Ильи Семикова, который грамотно разложил силы на дистанции и сохранил их для заключительного отрезка. Складывалось впечатление, что он сумеет навязать борьбу Большунову до самого конца. Но тот, словно поигравшись с оппонентом, уехал от него как от стоячего на спуске к своему очередному триумфу.

Зато ожесточённое сражение развернулось за оставшуюся медаль. В роли главного неудачника выступил Коростелёв. Лидеру общего зачёта сломали палку, и вовремя передать новую тренеры не успели. В итоге молодой лыжник показал лишь 16-й результат. А в разборке за бронзу удача улыбнулась Артёму Мальцеву. Ставший же четвёртым Устюгов рухнул на снег без сил, жадно хватая воздух ртом.

«Доволен самочувствием. Находились в горах 16 дней, и результат налицо. С каждой гонкой должно быть лучше и лучше. Немного остался сзади, когда произошёл рывок Большунова, получилось, чуть-чуть потерял позицию. Не успел среагировать, когда Илья с Саней пошли работать. Надо было Спицова и Устюгова обойти на финише, и это получилось. Тут все ребята жёстко борются, друг друга подталкивают, идёт борьба не на жизнь, а на смерть», — поделился эмоциями Мальцев.

Большунов же вновь без особых усилий не оставил шансов соперникам и продлил свою невероятную серию, одержав 19-ю победу подряд в текущем сезоне на внутренних соревнованиях. Он продолжает выигрывать абсолютно все старты.

«Ребята составляли хорошую конкуренцию. 20 км — динамичная гонка, только на последних километрах начались высокие скорости. Главное было хорошо отработать финиш. Кого ожидал увидеть рядом при ускорении? Всех, но подхватил Семиков. Он молодец», — заявил триумфатор.

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У женщин тоже равных не оказалось главной приме Веронике Степановой. Лидер общего зачёта Кубка России накануне довольствовалась серебром в спринте и явно хотела поквитаться с соперницами в скиатлоне, где у неё имелось куда больше шансов на успех. Да и сама она обещала устроить шоу для болельщиков.

В результате олимпийская чемпионка закономерно держалась в группе лидеров с самого старта, но при этом никуда не торопилась. Спортсменка понимала, что нет смысла вырываться вперёд раньше времени и тратить драгоценные силы.

На первой половине дистанции, классической, равных не было Татьяне Сориной и Лидии Горбуновой. Именно они везли за собой масштабную группу преследования. Компанию им неожиданно составила юная Алина Пеклецова. Однако 18-летняя спортсменка взяла слишком высокий темп, но не выдержала его и откатилась вглубь.

Зато на «коньке» настало время Степановой. Она прекрасно тактически провела гонку и в нужный момент ускорилась, оставив позади большую часть преследовательниц. Не сдавались лишь Мария Истомина, Анастасия Кулешова и Евгения Крупицкая. Причём никто из этого квартета не стремился отсиживаться за спиной у соперниц, и каждая работала на максимуме.

Первой не выдержала Крупицкая, которая в итоге осталась без медали. Следующей завершила борьбу за награду высшей пробы Кулешова, сосредоточившаяся на сражении за серебро. В итоге Степанова финишировала в гордом одиночестве и одержала очередную победу.

«Говорят, у меня не хватает скромности? Да у меня самая, самая лучшая в мире скромность! Чего и вам желаю», — пошутила чемпионка в своих социальных сетях после гонки.

Зато за второе место развернулась нешуточная борьба. Казалось, Истомина опережала Кулешову, но та не сдавалась до последних сантиметров и была вознаграждена. Соперница в финишном створе слишком поздно выбросила ногу, и Анастасия, выскочив из-за спины, в последний миг опередила её.

«С Машей мы примерно одинаковы на финише, я это понимала, когда выходили втроём. Знала, что, если приедем вместе, понятно, Ника окажется сильнее нас. Поэтому по ходу последнего подъёма приходилось думать, как лучше сесть на спуск и где оторваться, поскольку ни у меня, ни у Маши уже не было сил», — объяснила обладательница серебра.