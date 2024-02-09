«На спусках Саше просто нет равных»: Сорин о посадке Большунова, невезении Коростелёва и превосходстве Фалеевой

Главным бенефициаром первого дня в лыжных гонках на Спартакиаде сильнейших по праву можно назвать Егора Сорина. Его подопечные Анастасия Фалеева, Вероника Степанова и Дарья Непряева оккупировали весь пьедестал в классическом спринте, а Сергей Ардашев финишировал в этой дисциплине вторым вслед за Александром Большуновым. В интервью RT тренер объяснил, почему не считает победу Фалеевой сенсацией, поделился соображениями насчёт поражения Сергея Устюгова и признался, что не имеет ни одной претензии к Савелию Коростелёву, не сумевшему отобраться в финал.

— Победа Фалеевой — не самый предсказуемый результат, не считаете?

— Настя какое-то время действительно находилась в тени. Когда я только брал команду после Игр в Пхёнчхане, она считалась ярко выраженной классисткой, которая неплохо бегает спринты и короткие гонки. В юниорском возрасте она успешно бегала первые этапы эстафет, а вот всё, что больше «пятёрки», получалось не очень хорошо. Но уже после первого года работы Фалеева стала проявлять себя. Причём настолько неплохо, что в сезоне-2020/21 её даже взяли на «Тур де Ски», несмотря на то что сама спортсменка была к этому, мягко говоря, не готова.

Сейчас Настя уже способна бороться за тройку в классических дистанционных гонках, а в спринтерских пришла стабильность. По прошлому году Фалеева была второй после Натальи Непряевой (Терентьевой), на «Чемпионских высотах» всё тоже шло к тому, что она заедет второй, но там Настя сломала две палки и вылетела в полуфинале. А на чемпионате России в классическом спринте не стартовала — заболела накануне соревнований.

— Судя по результатам текущего сезона, Фалеева продолжает идти по нарастающей.

— Да, нам удалось добавить. В Тюмени Настя с Вероникой очень высокие скорости показали.

— Расстановка учениц на пьедестале для вас как для тренера закономерна?

— Никакой неожиданности в этом точно нет. Фалеева посильнее Степановой в классическом спринте, гораздо мощнее. Я бы даже сказал, что в своём нынешнем состоянии она сумела бы очень достойно выступать в Кубке мира. А вот для Вероники классический спринт — это самая нелюбимая и сложная дисциплина. Обогнать Настю она была бы способна только в том случае, если та ошибётся или не выдержит психологического натиска. Поэтому, думаю, Степанова старалась не просто преследовать Настю, но постоянно шла параллельно, наращивая давление в расчёте на финишную разборку.

— Иначе говоря, вышла на старт в расчёте на случайную удачу?

— Вероника, честно говоря, вообще не хотела бежать эту гонку. Но я настоял. Объяснил, что она единственная, кто может навязать Фалеевой реальную борьбу. Что если Настя выиграет вообще без сопротивления соперников, это будет неинтересно всем и прежде всего — зрителям. Так что Вероника просто молодец. Можно, конечно, сказать, что ей немного не повезло оказаться в более быстром первом полуфинале, но точно так же «не повезло» Фалеевой бежать второй полуфинал и выходить на заключительный старт почти без отдыха.

— По итогу мужской спринтерской гонки у меня сложилось впечатление, что Сергей Устюгов так сильно выложился в четвертьфинале, где бежал бок о бок с Александром Большуновым, что на последующие два старта ему уже просто не хватило сил.

— Соглашусь. Видно, что Сергей сейчас находится не в нужных кондициях. Мне, по крайней мере, было заведомо понятно, что на финал его не хватит. Полуфинал он бежал совсем тяжело, зацепился четвёртым, на 0,3 опередил Савелия (Коростелёва. — RT) по времени и выбил его из финала. Я бы даже сказал, что Коростелёву просто не повезло: более закономерно, если бы в финал пробился он, а не Устюгов. Но спринт — это такая лотерейная штука. Поэтому его многие не любят.

Для того чтобы рассчитывать на успех, должны быть не только силы, но и определённая удача. Ну или просто нужно быть на голову выше соперников. Мы же сегодня увидели, наверное, самый плотный спринт в сезоне. И по прологу, и по забегам. Того же Большунова в четвертьфинале прилично зажали. Думаю, что как раз там он и понял, что в финале будет безопаснее с самого начала бежать впереди.

— По мнению Евгения Дементьева, у Большунова были отлично готовы лыжи. Лучше, чем у Устюгова.

— Дело ведь не только в лыжах. О готовности можно судить по тому, как человек двигается, как он дышит. Когда спортсмен реально силён, он точно будет стараться выдать свой максимум в финале. Будет упираться, кусаться, но точно не станет отсиживаться сзади. Занять выжидательную позицию можно разве что в том случае, когда у тебя сумасшедшее финишное ускорение. Но такая тактика уже давным-давно не в ходу. Сейчас кто первым вышел со старта, тот и показал всем, что хорошо себя чувствует и будет бороться до победного.

— То, как Большунов в четвертьфинале и полуфинале выскочил вперёд перед заключительным отрезком дистанции, говорит о неограниченном внутреннем потенциале или это просто заранее продуманная часть тактики?

— Скорее это говорит об умении проходить спуски и, может быть, даже об аэродинамической посадке. Во всех последних спринтах было видно, что на спусках Саше просто нет равных. И не в лыжах здесь дело. Про Йоханнеса Клебо когда-то тоже говорили: мол, у него самые лучшие лыжи на Кубке мира, поэтому он всех «накатывает». Безусловно, случается, что у кого-то из спортсменов лыжи в отдельно взятой гонке подготовлены настолько хорошо, что человек у всех выигрывает на спусках. Но такое происходит не каждый день. В случае Большунова это прежде всего очень большая работа. Над посадкой в том числе. В совокупности это и позволяет отыгрывать секунды везде, где только можно. Моим ребятам это пока не удаётся.

— Тем не менее Сергей Ардашев финишировал вторым. Тоже не удивлены?

— Сергей у нас уже товарищ опытный, из моего первого набора, и начинал проявлять себя почти сразу после того, как мы начали вместе работать. На чемпионате России в призы заезжал, на молодёжных первенствах мира медали завоёвывал. Просто в те годы считалось, что он хорош только в классических дисциплинах, и прежде всего в спринте, но в этом сезоне, например, у нас был подиум в коньковой разделке. А эта дистанция наименее для Ардашева специфична.

Что касается старта в Тюмени, Сергей с самого начала был в числе фаворитов, поскольку во всех классических спринтах по ходу сезона ниже третьего места не опускался. В декабре здесь же, в Тюмени, он обыграл Александра Терентьева, неделю назад занял третье место на этапе Кубка России, проиграв Коростелёву в финишной разножке. Жаль, конечно, что Савелий не прошёл в финал — они с Сергеем могли бы красиво там пободаться.

— Получается, Савелий в вашей группе — едва ли не самый большой неудачник первого дня?

— Пока получается так. Но дело не в том, что он подошёл к соревнованиям в какой-то не той готовности. Именно что не повезло. По тому, как сложились полуфиналы, было сразу понятно, что свой забег Коростелёву нужно максимально «натягивать». Но тогда бы ему могло не хватить сил на финал, тем более что уже на следующий день бежать скиатлон. Так что к Коростелёву у меня как у тренера точно нет никаких вопросов.