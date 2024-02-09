Бородавко: Большунов просто подтверждает свой класс, поддерживая форму

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Считаю, что первый день прошёл замечательно, и самое главное, что у спортсменов не было никаких претензий к трассе, хорошее судейство, всё было на очень высоком уровне. Конкуренция была плотной, а полуфиналы сделали финал многообещающим, что мы и увидели. Мы все знали, какая тактика будет у Большунова: он спокойно доводил всё до финишного спуска и никто не мог ему ничего противопоставить.

Как ему удаётся побеждать из раза в раз? Не забывайте, что Александр — двукратный победитель общего зачёта Кубка мира, трёхкратный олимпийский чемпион и обладатель множества медалей. Большунов — один из лучших лыжников в мире, и он просто подтверждает свой класс, стараясь поддерживать свою форму», — сказал Бородавко RT.

Бородавко также прокомментировал выступление Алексея Червоткина, который занял третье место в финальном забеге.

«Такое выступление Червоткина может только приветствоваться. Алексей больше дистанционщик, но в последний год стал проявлять себя и в спринте, показывая обнадёживающие результаты, и, конечно, он достоин похвалы», — добавил он.

Ранее Бородавко заявил, что Степановой пока тяжело конкурировать с Фалеевой в спринте.