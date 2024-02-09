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Бородавко заявил, что Степановой пока тяжело конкурировать с Фалеевой в спринте

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе Анастасии Фалеевой в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Бородавко заявил, что Степановой пока тяжело конкурировать с Фалеевой в спринте
  • РИА Новости

«Фалеева подтвердила, что является лучшим спринтером классического стиля в нашей стране, и показала свой высокий уровень. Что касается Вероники Степановой, было видно, что она немножко сменила тактику и включилась в борьбу чуть раньше, но пока она не способна выдать тот нужный финиш, как это делает Анастасия Фалеева», — заявил Бородавко RT.

Тренер также ответил на вопрос, смогли бы российские лыжники показать высокие результаты и на международных соревнованиях, если бы были допущены к ним.

«Конечно, они бы показали свой класс и высокий уровень. Но не забывайте, что это контактный вид спорта, где лыжники соревнуются между собой. Не скажу, что наши ребята порвали бы там всех или наоборот, но они бы точно были конкурентоспособны», — добавил он.

Ранее Фалеева призналась, что бежала спринт на Спартакиаде сильнейших с болью в ногах.

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