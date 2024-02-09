Фалеева призналась, что бежала спринт на Спартакиаде сильнейших с болью в ногах

Российская лыжница Анастасия Фалеева рассказала, что выиграла классический спринт на Спартакиаде сильнейших с болью в ногах.

«От разминки до самого финала уговаривала себя, что всё будет хорошо, что получится, что больные ноги — это мелочь. У меня всё сложилось, я выплеснула все эмоции, до этого ни с кем не разговаривала и от всех сторонилась. На финише всё вышло наружу — то, что я упорно от всех сегодня скрывала», — рассказала Фалеева журналистам.

Она преодолела дистанцию за 4:46,05. Второе место заняла Вероника Степанова, отставшая от лидера на 0,08 секунды. Тройку замкнула Дарья Непряева (+2,90).

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта.

Ранее Дарья Непряева заявила, что рада завоеванию первой медали на взрослом уровне.