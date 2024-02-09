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Дарья Непряева заявила, что рада завоеванию первой медали на взрослом уровне

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Российская лыжница Дарья Непряева осталась довольна своим выступлением на Спартакиаде сильнейших.
Дарья Непряева заявила, что рада завоеванию первой медали на взрослом уровне
  • РИА Новости

«Я довольна, сегодня у меня первый подиум во взрослых гонках. Я очень рада, атмосфера классная, болельщиков много. Всё супер, всё только начинается. Очень классно, когда на первой гонке всё получается. С этим настроением пойду дальше», — сказала Непряева журналистам.

Фалеева одержала победу в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 4:46,05. Второе место заняла Вероника Степанова, отставшая от лидера на 0,08 секунды. Тройку замкнула Дарья Непряева (+2,90).

Ранее Большунов победил в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших.

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