Дарья Непряева заявила, что рада завоеванию первой медали на взрослом уровне

Российская лыжница Дарья Непряева осталась довольна своим выступлением на Спартакиаде сильнейших.

«Я довольна, сегодня у меня первый подиум во взрослых гонках. Я очень рада, атмосфера классная, болельщиков много. Всё супер, всё только начинается. Очень классно, когда на первой гонке всё получается. С этим настроением пойду дальше», — сказала Непряева журналистам.

Фалеева одержала победу в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 4:46,05. Второе место заняла Вероника Степанова, отставшая от лидера на 0,08 секунды. Тройку замкнула Дарья Непряева (+2,90).

Ранее Большунов победил в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших.