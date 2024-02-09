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Лыжник Червоткин: во время спринта на Спартакиаде соперники меня недооценили

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Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал, что помогло ему взять бронзовую медаль на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Лыжник Червоткин: во время спринта на Спартакиаде соперники меня недооценили
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я рад. Во-первых, это спринт, во-вторых, я смотрел на своё состояние от забега к забегу. Состояние не улучшалось, единственное — хотелось очень попасть в финал. Тактика моя сработала, но и ребята просчитались, думали, потом смогут легко обогнать. Думаю, меня недооценивали, всерьёз не воспринимали. В целом некоторые мои старты по сезону были лучше, чем сегодня», — сказал Червоткин журналистам.

Александр Большунов одержал победу на Спартакиаде сильнейших. Он преодолел дистанцию за 4:11,15 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (+0,6). Тройку замкнул Червоткин (+1,8).

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта. 

Ранее Дарья Непряева заявила, что рада завоеванию первой медали на взрослом уровне.

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