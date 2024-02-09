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Глава ФЛГР Вяльбе побежит дистанцию на «Лыжне России» впервые за 25 лет

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе сообщила, что примет участие в «Лыжне России».
Глава ФЛГР Вяльбе побежит дистанцию на «Лыжне России» впервые за 25 лет
  • РИА Новости

«Вы не поверите, мы тоже будем стартовать, я сегодня даже часочек прокаталась ради этого. Главное — не забыть сегодня лыжи отсюда забрать. Мы выйдем на старт и погуляем. Последний раз я бежала 25 лет назад», — заявила Вяльбе РИА Новости.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Мероприятие состоится 10 февраля в Тюмени. 

9 февраля в Тюмени состоялись спринтерские гонки в рамках Спартакиады сильнейших.

Ранее Вяльбе высказалась об олимпийской чемпионке Юлии Ступак.

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