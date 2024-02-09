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Вяльбе: Ступак будет искать новую сферу деятельности, если не исправит проблемы с головой

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об олимпийской чемпионке Юлии Ступак.
Вяльбе: Ступак будет искать новую сферу деятельности, если не исправит проблемы с головой
  • РИА Новости

«Я всегда скучаю по Ступак и Устюгову. Сергей физически не готов, у него есть проблемы со здоровьем, у Юли — с головой. Если она в июне не исправит их, значит, это, скорее всего, будет последний её сезон, потому что никакого смысла нет, надо искать другую работу», — цитирует Вяльбе ТАСС.

По её словам, если Ступак не видит мотивацию трудиться в спорте, значит, ей стоит искать что-то другое.

Юлия не смогла пробиться в финал Спартакиады сильнейших, покинув соревнования на стадии полуфинала.

Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете. В её активе также три бронзовые медали Олимпийских игр. 

Ранее Вяльбе высказалась об Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

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