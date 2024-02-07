Вяльбе: такой крутой Олимпиады, как в Сочи, не было нигде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«Время пролетело быстро — вот мы уже отмечаем десять лет, как был зажжён огонь на Олимпиаде в Сочи. Абсолютно незабываемое время. У нас прошли самые крутые Олимпийские игры! Мы были не на одной Олимпиаде, но такой не было нигде. Нам до сих пор многие завидуют. Болейте за нас, а мы будем радовать вас наилучшими результатами», — передаёт слова Вяльбе корреспондент RT.

7 февраля отмечается десять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи.

Ранее Мутко вспомнил, как разрешил Легкову готовиться к ОИ-2014 в Швейцарии.