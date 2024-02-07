Мутко вспомнил, как разрешил Легкову готовиться к ОИ-2014 в Швейцарии
Экс-министр спорта спросил у лыжника, что нужно сделать для того, чтобы на домашней Олимпиаде в Сочи тот выиграл золотую медаль.
«Он объясняет: «Хочу поехать к этому Бургермайстеру в Швейцарию, там Колонья тренируется. Можно?» Я отвечаю: «Можно, но ты должен стать олимпийским чемпионом». Это прорыв был: дать ему работать с иностранным тренером. Но ставка себя оправдала», — цитирует Мутко «Матч ТВ».
Легков на домашней Олимпиаде-2014 завоевал золото в марафоне и стал серебряным призёром в эстафете.
Ранее Владимир Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи.