Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи

Президент России Владимир Путин высказался о богатейшем олимпийском наследии Игр в Сочи.

«Десять лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжён олимпийский огонь. Поздравляю вас с десятилетием этого яркого, незабываемого события. Всей страной мы тщательно готовились к этим грандиозным спортивным мероприятиям, стремились, чтобы XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры прошли на самом высоком уровне. Важно, что сегодня богатейшее олимпийское наследие Сочи служит людям. На знаменитых стадионах и в ледовых дворцах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды», — говорится в приветствии президента.

1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее экс-глава Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала об участии Владимира Путина в заявке Сочи на Игры-2014.