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Крянин: Фалеева — сильнейший спринтер России на данный момент

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин прокомментировал победу Анастасии Фалеевой в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Фалеева доказала, что является сильнейшим спринтером России на данный момент. И неважно, кто против неё: Степанова, Иванова, Петрова или условные норвежки со шведками. Поставить кого-то из них сейчас против неё — она бы обошла и их. Будь наши лыжники сейчас допущены к международным соревнованиям, она всё равно показала бы свой класс? Однозначно. Надеюсь, что Анастасия была бы на первой позиции и там», — сказал Крянин RT.

Ранее Крянин признался, что его удивило выступление Червоткина на Спартакиаде сильнейших.

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