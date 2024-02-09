Крянин: Фалеева — сильнейший спринтер России на данный момент
«Фалеева доказала, что является сильнейшим спринтером России на данный момент. И неважно, кто против неё: Степанова, Иванова, Петрова или условные норвежки со шведками. Поставить кого-то из них сейчас против неё — она бы обошла и их. Будь наши лыжники сейчас допущены к международным соревнованиям, она всё равно показала бы свой класс? Однозначно. Надеюсь, что Анастасия была бы на первой позиции и там», — сказал Крянин RT.
Ранее Крянин признался, что его удивило выступление Червоткина на Спартакиаде сильнейших.