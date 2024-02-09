Крянин признался, что его удивило выступление Червоткина на Спартакиаде сильнейших

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин оценил выступление Алексея Червоткина в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени, который замкнул призовую тройку в финале.

«Алексею можно смело вешать его медаль — заслужил. Честно говоря, он меня удивляет: дистанционщик, а вытворяет такие вещи. Он просто красавчик! Если не зазнается, что же он покажет на остальных дистанциях? Сегодня был шикарный первый день Спартакиады: отличная погода, много зрителей и эмоции просто зашкаливали. Накал борьбы тоже был весьма интересным. Мне очень понравилось, что Большунов и Устюгов оказались в одном четвертьфинале и показали захватывающую борьбу. Было видно, что Сергей ещё не отошёл после болезни, но, надеюсь, к концу соревнований он сможет показать себя на полтиннике», — заявил Крянин RT.

Также Крянин ответил на вопрос, как бы он мог охарактеризовать победителя гонки Александра Большунова.

«Это просто нормальный трудяга, который делает свою работу, не допускает ошибок, знает свои сильные стороны и применяет их для того, чтобы добиться победы», — добавил он.

Ранее российский лыжник Евгений Дементьев высказался о потенциале олимпийского чемпиона Александра Большунова.