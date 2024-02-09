Дементьев: на сегодняшний день потенциал Большунова намного выше, чем у соперников

Российский лыжник Евгений Дементьев высказался о потенциале олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«В финале я, конечно же, буду ставить на Сергея — в конце концов, это наш спортсмен, югорский. Какой будет тактика? Думаю, Сергей выберет другую. На сегодняшний день потенциал Большунова намного выше, чем у соперников, поэтому тактику нужно продумать очень хорошо.



Хотя он вполне может пойти со старта на все деньги и включиться так, что никто вообще не выдержит этот темп. А может до какого-то момента отсиживаться и тоже хорошо провести гонку», — заявил Дементьев RT.

Ранее Дементьев прокомментировал участие Сергея Устюгова и Александра Большунова в четвертьфинале Спартакиады сильнейших в Тюмени.