Дементьев: то, что Устюгов и Большунов оказались в одном четвертьфинале, большой подарок зрителям

Российский лыжник Евгений Дементьев прокомментировал участие Сергея Устюгова и Александра Большунова в четвертьфинале Спартакиады сильнейших в Тюмени.

«То, что Устюгов и Большунов оказались в одном четвертьфинале, это, конечно же, большой подарок зрителям. Внутреннее состояние самих лыжников здесь сложно оценить, наблюдая со стороны, но мне кажется, что они тоже заражаются и заряжаются борьбой. Такое соперничество, когда исход зависит от того, кто первым не выдержит накала. Хотя пока никакой нервозности ни у Сергея, ни у Александра не прослеживается. В том, что касается их противостояния, никто масла в огонь не подливал перед стартом, да и у самих спортсменов здравый смысл преобладал на мой взгляд.

В четвертьфинале мне показалось, что у Большунова гораздо лучше ехали лыжи. Либо он очень хорошо набрал скорость перед уходом на последний спуск. Соответственно Сергей, как мне кажется, мог быстро оценить обстановку и, даже понимая, что они идут «на все деньги», и забег, скорее всего, окажется самым быстрым, не стал тратить больше сил, чем было нужно», — заявил Дементьев RT.

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