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Устюгов назвал концовку полуфинального спринта на Спартакиаде «грустной»

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Олимпийский чемпион лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги спринтерской полуфинальной гонки на Всероссийской зимней Спартакиаде сильнейших.
Устюгов назвал концовку полуфинального спринта на Спартакиаде «грустной»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Гонкой я в целом доволен. На финал ещё не готов. Финал был грустный, тяжело, я оглядывался, смотрел, еду ли последний или нет, но в итоге на спуске посчитал и убедился, что еду последний, удивился. Силёнок ещё маловато», — написал Устюгов в Telegram-канале.

Победителем старта стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 4:11,15. Устюгов занял в решающем забеге шестое место и вышел в финал соревнований. Спринтерская гонка стала для 31-летнего лыжника вторым стартом с ноября.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Большунова в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

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