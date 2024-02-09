«У него нет страха, что он проиграет»: Большунов завоевал первое золото Спартакиады в спринте

Александр Большунов завоевал золото Спартакиады сильнейших в Тюмени. В спринте классическим стилем на финише он легко обогнал Сергея Ардашева и Алексея Червоткина, а Сергей Устюгов потратил слишком много сил в полуфинале и не смог составить конкуренцию соперникам. У женщин победу отпраздновала Анастасия Фалеева. Лыжница первой выкатилась на стадион и не позволила Веронике Степановой обойти себя на последней прямой. Тройку замкнула Дарья Непряева, показавшая лучшее время в квалификации.

Всероссийская Спартакиада сильнейших в лыжных гонках стартовала со спринтов классическим стилем. На турнир в Тюмень приехали все сильнейшие представители национальной команды за исключением Натальи Терентьевой, продолжающей испытывать проблемы со здоровьем. По словам тренера Юрия Бородавко, спортсменка, скорее всего, пропустит и чемпионат страны.

«Она ещё не полностью отошла от болезни, а рисковать здоровьем человека мы не имеем права. К тому же у неё до сих пор не было ни одной интервальной тренировки, подводящей к соревнованиям. Занимается в поддерживающем режиме. Рассчитывать при этом на высокие результаты не приходится. Мы же ждём от Терентьевой в будущем конкурентной борьбы с Вероникой Степановой и другими сильнейшими лыжницами», — отметил специалист в интервью ОКР.

Также по теме Сдержала слово: Степанова выиграла масс-старт на Кубке России, Большунов расправился с Червоткиным на финише Вероника Степанова первенствовала в гонке с общего старта свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени. Перед стартом спортсменка в...

При этом, по мнению Бородавко, только муж Степановой Александр Терентьев может победить лидера общего зачёта Александра Большунова в спринте — при условии хорошего самочувствия. Однако лыжник в Тюмени пока явно форму не набрал. В квалификации он занял только 30-е место, а затем не смог преодолеть 1/4 финала. Далее прошли Савелий Коростелёв, выигравший пролог, и Андрей Краснов.

Однако уже на данной стадии соревнований всё внимание было приковано к другому забегу, в котором сошлись Большунов и Сергей Устюгов, давно не оказывавшиеся вместе на одной лыжне. Они спокойно заняли первые два места. Как отметил олимпийский чемпион Евгений Дементьев, это противостояние стало настоящим подарком для зрителей.

«Внутреннее состояние самих лыжников здесь сложно оценить, наблюдая со стороны. Но, мне кажется, они тоже заражаются борьбой. Такое соперничество — когда исход зависит от того, кто первым не выдержит накала. Хотя пока никакой нервозности ни у Сергея, ни у Александра не прослеживается. В их противостоянии никто масла в огонь не подливал перед стартом, да и у самих спортсменов здравый смысл преобладал, на мой взгляд. В четвертьфинале мне показалось, что у Большунова гораздо лучше ехали лыжи. Либо он очень хорошо набрал скорость перед уходом на последний спуск. Соответственно, Сергей, как мне кажется, мог быстро оценить обстановку и, даже понимая, что они идут на все деньги и что забег, скорее всего, окажется самым быстрым, не стал тратить больше сил, чем было нужно», — отметил собеседник RT.

Достаточно драматично сложились для спортсменов полуфиналы. На этот раз Устюгов и Большунов были разведены по разным забегам, однако Александру предстояло сразиться на дистанции с Коростелёвым и Сергеем Ардашевым. Трёхкратный олимпийский чемпион вновь решил поэкономить силы, ускорившись лишь на финишной прямой, и этого рывка хватило, чтобы занять второе место, обойдя Савелия. А юному лыжнику пришлось ждать результатов второй группы.

Устюгов неплохо начал свой забег, однако заминка в середине дистанции, когда он чуть не упал вместе с Ермилом Вокуевым, потребовала дополнительных сил. В итоге Сергей к финишу успел подтянуться к тройке, в которую входили Константин Тиунов, Иван Горбунов и Алексей Червоткин. Однако обогнать никого из них не получилось.

Тем не менее разборки лыжников на последней прямой оказались такими серьёзными, что третье и четвёртое места прошли в следующую стадию: Коростелёв уступил оппонентам 0,38 секунды.

«В финале я, конечно же, буду ставить на Сергея — в конце концов, это наш спортсмен, югорский... На сегодняшний день потенциал Большунова намного выше, чем у соперников, поэтому тактику нужно продумать очень хорошо. Хотя он вполне может пойти со старта на все деньги и включиться так, что никто вообще не выдержит этот темп. А может до какого-то момента отсиживаться и тоже хорошо провести гонку», — признался Дементьев.

Александр выбрал второй вариант, предложенный олимпийским чемпионом. Он вновь расположился за спинами соперников и рассчитывал накатить в концовке. Помимо всего прочего, у лидера национальной команды ещё и лучше ехали лыжи: это было видно на спусках на предыдущих этапах. Поэтому пару метров отставания он спокойно мог сократить перед выездом на стадион.

Увы, полуфинал отнял у Устюгова слишком много сил. Сергей уже в середине дистанции не выдержал темпа гонки, в какой-то момент бросил бежать и занял только шестое место. Конкуренцию Большунову составили Ардашев и Червоткин, финишировавшие вторым и третьим соответственно. Однако побороться за победу с трёхкратным олимпийским чемпионом в этот день у них просто не было шансов: Александр очень мощно выглядел на последней прямой.

«Он в гонках больше на кураже идёт. А кураж всегда удваивает силы. Если судить даже по предыдущему этапу Кубка России в Тюмени, лыжник не ощущает груза ответственности. Не видно страха, что он может проиграть, оборвать свою победную серию. Он спокойно уходит в группу, не стремится постоянно находиться в головке гонки», — отметил Дементьев.

В то же время особенно ценна медаль для Червоткина, который специализируется на дистанционных гонках и в этом сезоне только один раз попадал на подиум в спринте.

У женщин борьба получилась куда более упорной, поскольку Вероника Степанова не является таким непререкаемым лидером в данном виде программы, как Большунов. Четыре финала в этом сезоне выиграла Анастасия Фалеева, которая занимает пока первое место в спринтерском зачёте. При этом в квалификации серьёзную заявку на медали сделала Дарья Непряева, опередив представительницу Санкт-Петербурга почти на пять секунд.

Хорошо смотрелась лыжница и во время плей-офф. В 1/4-й она убежала от Елизаветы Пантриной, а в 1/2-й стала единственной спортсменкой, сумевшей выдержать темп, предложенный Степановой.

Не смогла пробиться в топ-6 Юлия Ступак, которая наконец, как и Устюгов, начала соревноваться. Во втором полуфинале она заняла третье место вслед за Фалеевой и Екатериной Евтягиной, однако первый получился намного быстрее, так что Пантрина, оставшаяся в нём четвёртой, оказалась на три секунды быстрее олимпийской чемпионки.

В решающем забеге Непряева, Степанова и Фалеева оторвались от остальных и на финише распределили медали между собой. Вероника сидела за спиной Анастасии и, казалось, имела более выигрышную позицию для атаки. Однако лидер спринтерского зачёта не позволила победительнице Игр-2022 обойти себя и уверенно забрала золото.

Как призналась спортсменка уже после старта, каждый этап давался ей очень тяжело.

«Я, наверное, сегодня бежала просто с огромным желанием победить. У меня как-то всё правда не заладилось по самочувствию, по мышцам. Я сегодня была этим немножко подавлена, и весь этот спринт от начала разминки до финала я боролась, говорила себе: «Всё нормально, ты уже не один десяток раз так делала. Всё хорошо, ты сможешь». Этот самоконтроль какой-то привёл меня к тому, что я сегодня смогла так бегать», — приводит слова Фалеевой «Чемпионат».

При этом, по мнению бронзового призёра чемпионата мира Сергея Крянина, Анастасия в спринте сегодня может победить любую соперницу.

«Фалеева доказала, что является сильнейшим спринтером России на данный момент, и неважно, кто против неё — Степанова, Иванова, Петрова или условные норвежки со шведками. Поставить кого-то из них сейчас против неё — она бы обошла и их. Будь наши лыжники сейчас допущены к международным соревнованиям, она всё равно показала бы свой класс? Однозначно. Надеюсь, Анастасия была бы на первой позиции и там», — сказал Крянин RT.