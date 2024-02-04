Сдержала слово: Степанова выиграла масс-старт на Кубке России, Большунов расправился с Червоткиным на финише

Вероника Степанова первенствовала в гонке с общего старта свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени. Перед стартом спортсменка в прямом эфире пообещала выиграть золото и сдержала слово, обогнав Елизавету Пантрину и Татьяну Сорину. Для жены одного из наставников национальной команды это попадание на подиум стало первым в сезоне. В аналогичной дисциплине у мужчин Александр Большунов в напряжённой борьбе опередил на финише Алексея Червоткина и стал первым в 17-м забеге подряд, а Антон Тимашов на мгновение раньше пересёк финишную черту и вырвал бронзу у Павла Соловьёва.

Рывок Степановой

Этап Кубка России в Тюмени завершался выявлением сильнейших в гонках с общего старта свободным стилем на 10 и 15 км соответственно. И в какой-то мере это было для спортсменов новым испытанием в нынешнем сезоне, ведь на предыдущих этапах в данной дисциплине они не соревновались. За исключением забега «классикой» в Тюмени, где верх взяли Вероника Степанова и Александр Большунов. И хотя в этот раз условия были иными, именно они считались фаворитами.

И особенно важной эта победа была для уроженки Елизово, выигравшей один из последних трёх забегов. Степанова забрала золото в разделке на турнире в Казани, но в скиатлоне довольствовалась серебром, а накануне и вовсе осталась лишь девятой в спринте. И перед началом забега даже пообещала реабилитироваться за эту неудачу. И это было бы как нельзя кстати, ведь к этому моменту в общем зачёте к ней вплотную подобрались как Елизавета Пантрина, так и Анастасия Кулешова.

Это трио удачно выступило и на этот раз, правда, в спор за медали вмешалась Татьяна Сорина. Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете пропустила большую часть сезона, а полноценно вернулась в строй лишь месяц назад. Но подняться выше восьмой строчки не удавалось. На этот же раз она сходу обосновалась в лидирующей группе и держалась в ней до самого конца, а на последнем подъёме рванула вперёд и опередила не только Кулешову, но и Евгению Крупицкую. И завоевала бронзовую медаль.

«Не совсем ещё у меня идеальное состояние, но сегодня поставлю себе четвёрку. Для меня самое сложное, что было много снега, а стопа у меня нестабильная. Был риск сойти. Я боролась не с девочками, а сама с собой. Егор (Сорин. — RT) меня сдерживает, не даёт работать на максимум. В последний день в Цахкадзоре мы едва не расстались (смеётся). Он не дал мне сделать ту работу, которую я планировала», — призналась лыжница в эфире «Матч ТВ».

Помимо Сориной, заключительный подъём здорово отработала и Пантрина, которая первой устремилась в погоню за обеспечившей себе солидный задел Степановой. Но догнать её уже не сумела. Вероника преодолела дистанцию за 29 минут 13,6 секунды, на шесть с половиной опередив серебряную медалистку. А на последних метрах будто бы «показала нос» соперницам. Правда, по словам самой победительницы, она не пыталась задеть кого-то из визави, а якобы хотела повторить знаменитый жест легендарного норвежского коллеги.

«Петтер Нортуг же меня учил перед Олимпиадой. Я решила повторить его мастерский финиш… Приятно держать своё слово. Можно сказать, я сделала прогноз, и он сбылся, как говорил Мохаммед Али6… Сегодня «неслась на карете», попыталась убежать, но не получалось. Потом решила тактически разложиться по дистанции. Тренер говорил информацию по трассе, но я решила не ждать и взяла инициативу в свою руки. Самочувствие отличное», — сказала Степанова.

Дуэль Большунова с Червоткиным

В свою очередь, куда сложнее пришлось непререкаемому гегемону российских лыжных гонок. К этому моменту Александр Большунов одержал 16 побед на этапах Кубка России подряд и готовился продлить эту феноменальную серию. Но в масс-старте долгое время не мог оторваться от конкурентов. По прошествии 6,3 км он и вовсе шёл лишь десятым и лишь потом стал понемногу набирать обороты, однако противники не отставали. Так, за два километра до финиша в десяти секундах располагались сразу 15 человек, а лидировал Савелий Коростелёв.

Но как оказалось впоследствии, 20-летний спортсмен допустил грубую ошибку, когда решил обогнать трёхкратного триумфатора Олимпиады и взять на себя бремя лидерства незадолго до окончания забега. Сначала он пропустил вперёд Большунова с Алексеем Червоткиным, а потом проиграл и в сражении за бронзовую награду. В итоге, четвёртым стал Павел Соловьёв, а бронзу завоевал Антон Тимашов, ни разу не поднимавшийся выше десятого места на этапах Кубка России сезона-2023/24.

Дуэль Большунова и Червоткина же получилась невероятно захватывающей. И поначалу первым шёл не фаворит. Благодаря шикарному спурту на подъёме, Алексей вырвался вперёд и подарил надежду на сенсацию, но Александр очень быстро «убил» её. На ровном участке он исключительно за счёт ног обошёл соперника и уже не упустил своего, в великолепном стиле одержав 17-ю победу подряд.

«Гонка хорошая получилась. Все старались, составляли очень хорошую конкуренцию на каждом километре, пытались применять разные тактики. Но я сегодня также хотел победить и рад, что получилось выиграть. Сильно удивил Лёха Червоткин, когда он начал так сильно «прыгать». Я понимал, что если он так начинал, то и я могу поддержать его в этом. Мне было важно посильнее растолкаться, чем Лёха. Я сделал это на спуске, чтобы побольше была скорость. Поворот там был опасный, мы пару раз с ним сталкивались лыжами на дистанции. Главное было не завалиться», — признался Большунов.

В свою очередь, Червоткин хоть и был рад первой медали в 2024 году, но назвал гонку непростой. По его словам, на рывок его спровоцировал сам Большунов, когда не стал развивать добытое им преимущество.

«Когда Санёк первый раз дёрнул, я вроде поддержал его, думал, что он пойдёт до конца. Потом смотрю, все остались в толпе. Санёк тоже это понял и сбросил скорость… Этот финиш мне не нравится… Вроде отработал подъём, потом со спуска едешь и отдыхаешь. Но тот, кто сидит в мешке, так скажем, хорошее преимущество имеет. На финише отталкивался от ситуации. Надеялся, что буду работать в спину, но когда ребята начали работать подъёмным ходом в горку, у меня скорость выше была, нужно было выскакивать и пробовать убежать, — рассказал серебряный призёр.

Но если Червоткин сумел удивить и чуть было не прервал невероятную серию Большунова, то Сергей Устюгов разочаровал. Тот не выступал на соревнованиях с ноября и вернулся лишь на этапе в Тюмени, где до этого не лучшим образом проявил себя в спринте. И казалось, на более длинной дистанции он будет выглядеть получше. Но на деле всё вышло наоборот. Какое-то время олимпийский чемпион в эстафете держался в общей группе, а за 5 км до финиша уступал Большунову менее шести секунд. Но то ли увяз в пелотоне и не сумел поддержать рывок лидирующей группы, то ли неправильно распределил силы. И расположился лишь на 26-й позиции с большим отставанием (+ 52,5), заставив серьёзно задуматься о его перспективах на Всероссийской зимней Спартакиаде.