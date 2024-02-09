Фалеева: со Степановой боролись до самого финиша ноздря в ноздрю, это был красивый финал

Российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала свою победу в классическом стиле на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Я очень рада своему выступлению, потому что было тяжело как никогда. С Вероникой Степановой боролись до самого финиша ноздря в ноздрю, это был красивый финал. Я бы хотела его пересмотреть. Вечером с Вероникой сядем, обсудим его, посмотрим», — сказала Фалеева в эфире «Матч ТВ».

Фалеева преодолела дистанцию за 4:46,05. Второе место заняла Вероника Степанова, отставшая от лидера на 0,08 секунды. Тройку замкнула Дарья Непряева (+2,90).

Ранее Большунов победил в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших.