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Паралимпиец Раскатов хочет побороться с лидерами российских лыжных гонок

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Спортсмен-паралимпиец Вадим Раскатов дал понять, что сделает всё от себя зависящее для того, чтобы набрать очки в Кубке России по лыжным гонкам.

«Это было бы очень круто, квалифицироваться в тридцатку сильнейших в спринте, например. Но главная цель — попасть в нашу сборную, закрепиться и среди своих ребят выступать, побеждать», — цитирует Раскатова «Спорт-Экспресс».

При этом 20-летний спортсмен затруднился сказать, примет ли он участие в Паралимпиаде.

«Сложно сказать. У меня задача просто попасть в сборную, а дальше — как будет, так будет», — добавил Раскатов.

У Раскатова нет одной руки до локтя. Лыжник уже принял участие во взрослом непаралимпийском турнире — Кубок России в Тюмени.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил экипировку бирюзового цвета в четырёх видах спорта для участия россиян в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2024 года в Париже.

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