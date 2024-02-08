Паралимпиец Раскатов хочет побороться с лидерами российских лыжных гонок
«Это было бы очень круто, квалифицироваться в тридцатку сильнейших в спринте, например. Но главная цель — попасть в нашу сборную, закрепиться и среди своих ребят выступать, побеждать», — цитирует Раскатова «Спорт-Экспресс».
При этом 20-летний спортсмен затруднился сказать, примет ли он участие в Паралимпиаде.
«Сложно сказать. У меня задача просто попасть в сборную, а дальше — как будет, так будет», — добавил Раскатов.
У Раскатова нет одной руки до локтя. Лыжник уже принял участие во взрослом непаралимпийском турнире — Кубок России в Тюмени.
Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил экипировку бирюзового цвета в четырёх видах спорта для участия россиян в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2024 года в Париже.