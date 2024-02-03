Разминка перед Спартакиадой: Большунов и Фалеева выиграли спринты на Кубке России, Степанова вылетела в полуфинале

Александр Большунов одержал 16-ю победу подряд в рамках Кубка России. Трёхкратный олимпийский чемпион выиграл спринтерскую гонку в Тюмени, опередив Савелия Коростелёва и Сергея Ардашева. У женщин золото досталось Анастасии Фалеевой, которая упрочила своё лидерство в зачёте этой дисциплины. Серебро завоевала Алёна Баранова, бронза на счету Елизаветы Пантриной. Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова выбыла в полуфинале.

Лучшие лыжники страны вернулись к соревнованиям после почти месячного перерыва. Многие тренерские группы этот период провели на сборах в горах, готовясь к Спартакиаде, которая стартует 9 февраля на известном стадионе «Жемчужина Сибири» в Тюмени. Там же проходит и шестой этап Кубка России, в рамках которого лидеры имеют возможность проверить свою готовность к главному старту сезона.

В субботу состоялись спринтерские гонки классическим стилем. Лучший результат в квалификации у женщин показала лидер спринтерского зачёта Анастасия Фалеева, также в тройку вошли Ольга Сергеева и Алиса Жамбалова. Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова оказалась довольно далеко от лидера — на десятом месте, но первый раунд основных соревнований достаточно спокойно преодолела, хотя и оказалась в одном забеге с Фалеевой.

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Но подруги по тренерской группе Егора Сорина не стали устраивать разборок друг с другом и, оторвавшись от преследовательниц, достаточно спокойно дошли до финиша. Единственной конкуренткой, которая смогла удержаться за лидерами, стала Диана Соболева. На заключительных метрах она даже попробовала выбежать из-за спины Степановой, которая шла второй, но всё же уступила ей 0,34 секунды.

Не обошлось на стадии четвертьфиналов и без обидных падений. Так, Лидия Горбунова лидировала во втором забеге вплоть до заключительного подъёма, но на выкате к стадиону её настигли и взяли в коробочку Дарья Непряева и Екатерина Евтягина. В контактной борьбе сестра олимпийской чемпионки попала палкой в лыжу Лидии, и та потеряла равновесие и упала. В результате спортсменка из Татарстана заняла лишь пятое место и завершила борьбу, а первое место досталось Евтягиной.

Самым быстрым получился третий четвертьфинал, в котором с большим отрывом победила Алёна Баранова. За вторую строчку, дающую прямую путёвку в следующий раунд, схлестнулись Юлия Ступак и Анна Королёва. В этой борьбе более успешной оказалась белорусская лыжница, но олимпийская чемпионка, равно как и Екатерина Смирнова, финишировавшая четвёртой, также смогли пройти дальше в качестве лаки-лузеров.

Также захватывающим выдался пятый четвертьфинал, в котором все шесть спортсменок ноздря в ноздрю добрались до заключительного спуска. Первой на равнину выкатилась Татьяна Сорина, но на финишный спурт её не хватило. Феноменально ускорилась Алиса Жамбалова, а за ней финишировала Анастасия Кулешова. А вот четвёртый забег обошёлся практически без интриги — в следующий круг легко вышли Елизавета Пантрина и Ольга Сергеева, а ближайшая преследовательница Анастасия Доценко отстала на целую секунду.

Составы полуфиналов получились неравноценными, и первый из них вполне можно было назвать досрочным финалом. В него попали и Степанова с Фалеевой, и Непряева с Барановой, и Евтягина со Смирновой. Выделить среди них явного аутсайдера до старта было чрезвычайно сложно, но в итоге им стала Смирнова, которая не смогла включиться в борьбу за лидерство. А вот остальные пять лыжниц устроили феерический финиш, причём за бортом соревнований в итоге осталась лидер общего зачёта Кубка России Степанова.

Большую часть дистанции она держалась за спиной Фалеевой и контролировала ситуацию, но на заключительных метрах пропустила вперёд ещё трёх конкуренток. Это не позволило ей пройти дальше даже по времени, несмотря на то что первый забег был сильно быстрее второго. Свою неудачу Вероника объяснила тем, что выбрала неудачную лыжню — она была запорошена.

«Не было прокатчиков между забегами. Об этом говорил Егор Сорин организаторам перед стартом, но его слова не были услышаны. Если посмотреть повтор, то я там даже споткнулась, потому что снег просто начал налипать на скользящую поверхность», — заявила лыжница в эфире «Матч ТВ».

Во втором полуфинале две путёвки завоевали Пантрина и Жамбалова. А решающий забег обошёлся без серьёзной интриги. Уже к заключительному спуску определилась тройка лидеров, которые были недосягаемы для остальных. Первой шла Фалеева, за ней расположилась Пантрина, а замыкала группу Баранова, которая поначалу довольно сильно отставала от соперниц. Однако Алёна смогла ускориться на финише, а Елизавете не хватило сил оказать ей сопротивление, поэтому она довольствовалась лишь бронзой.

В мужской части соревнований и болельщики, и эксперты находились в предвкушении долгожданной встречи на лыжне Сергея Устюгова и Александра Большунова. 31-летний лыжник ни разу в нынешнем сезоне не выступал на этапах Кубка России, тогда как его принципиальный соперник завоевал уже 15 золотых медалей подряд.

Свой четвертьфинал Устюгов выиграл более чем уверенно, причём показал абсолютно лучшее время среди всех участников — 4 минуты 08,86 секунды. Большунов же проиграл ему почти 8 секунд. На таком же кураже олимпийский чемпион вышел и на полуфинальную гонку, где ему противостояли в том числе Савелий Коростелёв и Сергей Ардашев, блестяще выигравшие свои забеги в предыдущем раунде. Сергей бросился вперёд с первых метров, нарастил огромную скорость, однако не справился с ней в повороте и упал. Причём в падении он зацепил ограждение и сломал палку, что перечеркнуло надежды на возвращение в борьбу. К чести лыжника, он не сошёл с дистанции и всё-таки добрался до финиша, хоть и последним. А путёвки в финал между тем достались Коростелёву и Ардашеву.

«Гонкой в целом доволен, всё прошло отлично, настроение прекрасное. С каждым забегом, хоть их и было всего три, становилось всё легче и легче. Значит, работа, которую мы проделали с Алексеем Вячеславовичем Ермиловым, была проведена не зря. Гип‑гип‑ура! Я вроде на ходу. Честно, открыто и без всяких преувеличений — я доволен», — поделился Устюгов в своём Telegram‑канале.

Во втором полуфинале Червоткин и Большунов устроили классное шоу. Алексей лидировал на протяжении большей части дистанции, но на финише Александр настиг товарища по тренировочной группе и без особых проблем обошёл. Червоткин едва не потерял и второе место, так как из-за спины пытался выбежать Илья Семиков, но всё же устоял. Впрочем, это было не так уж принципиально, так как оба лаки-лузера вышли в финал из этого забега: компанию Семикову составил Андрей Краснов. Не сумел пройти дальше Константин Тиунов, у которого сломалась палка на подъёме, и хотя ему довольно быстро дали новую, вернуться в борьбу спортсмену не удалось.

В финале Коростелёв попытался провернуть трюк Червоткина и пройти лидером всю дистанцию, что молодому лыжнику почти удалось. Он держался первым, в какой-то момент даже с солидным просветом от трёхкратного олимпийского чемпиона, но всё-таки пока этого мало для победы над Александром.

«Первым садиться на спуск — проигрышная позиция, но, возможно, Савелию так комфортнее, к тому же он таким образом может гарантировать себе серебро», — прокомментировала выступление партнёра по тренерской группе Вероника Степанова.

Большунов при этом не пытался гнаться за соперником, а спокойно накатил на заключительном спуске, затем предпринял финишное ускорение и выиграл с отрывом в 0,83 секунды. А Коростелёв, вопреки прогнозам Степановой, едва не упустил второе место, преодолев ленточку одновременно с Ардашевым. Судьям пришлось обращаться к фотофинишу, который выявил мизерное преимущество (0,02 секунды) Савелия над Сергеем.

Для Большунова же эта победа стала уже 16-й подряд в Кубке страны. По словам лыжника, он полностью доволен тем, как прошёл первый старт после перерыва. Единственное, чего не хватило трёхкратному олимпийскому чемпиону в Тюмени, — фанатов на трибунах, и это можно воспринять как пожелание организаторам в преддверии Спартакиады.

«Хотелось, чтобы болельщиков было побольше. На многих стадионах их пускают на трассы, как мне кажется, тут тоже можно такое практиковать. Потому что это более зрелищно и более интересно получается, когда они находятся рядом со спортсменами. Всё равно тут трибуна отдалена, а есть такие стадионы, когда ты можешь «пятюню» раздать после финала», — отметил Большунов в эфире «Матч ТВ».