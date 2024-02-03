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Степанова рассказала, что не вышла в финал спринта Кубка России в Тюмени из-за выбора лыжни

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Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, почему не смогла выйти в финал спринта Кубка России в Тюмени.
Степанова рассказала, что не вышла в финал спринта Кубка России в Тюмени из-за выбора лыжни
  • РИА Новости

«Сегодня финал без меня, но он будет интересным. Финишная прямая, мой выбор лыжни был проигрышным, она оказалась запорошенной. Между забегами не было прокатчиков, об этом говорил организаторам Егор Сорин. Мой выбор был сделан неправильно», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Степанова в полуфинальной гонке показала пятый результат с отставанием 1,37 секунды.

Фалеева одержала победу в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 4:51,5. Второй стала Алёна Баранова (+0,3). Замкнула тройку Екатерина Пантрина (+1,0).

Ранее сообщалось, что российский лыжник Алекандр Большунов одержал 16-ю победу подряд на этапах Кубка России.

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