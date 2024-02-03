Большунов — о победе в спринте: жаль, что болельщиков не так много
Большунов расстроился, что на Кубке России в Тюмени было мало болельщиков
- РИА Новости
«Впечатления положительные, так как победил. Лыжи шли отлично, погода зимняя, солнышко выглянуло», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Лыжник выразил сожаление, что было мало болельщиков в Тюмени.
«Хотелось бы видеть их и на трассе, как на многих стадионах мира», — заявил он.
27-летний россиянин преодолел дистанцию за 4 минуты 6,51 секунды.
Ранее сообщалось, что Большунов одержал 16-ю победу подряд на этапах Кубка России.