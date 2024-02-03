Большунов — о победе в спринте: жаль, что болельщиков не так много

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Впечатления положительные, так как победил. Лыжи шли отлично, погода зимняя, солнышко выглянуло», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Лыжник выразил сожаление, что было мало болельщиков в Тюмени.

«Хотелось бы видеть их и на трассе, как на многих стадионах мира», — заявил он.

27-летний россиянин преодолел дистанцию за 4 минуты 6,51 секунды.

Ранее сообщалось, что Большунов одержал 16-ю победу подряд на этапах Кубка России.