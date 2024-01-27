Шоу с элементами спорта: Девятьяров не догнал Панжинского, Борзаковский вырвал серебро у Тарасова в «Гонке звёзд»

Команда Александра Панжинского выиграла «Гонку звёзд», проходившую в столичных Лужниках. Второе место в борьбе с Алексеем Петуховым на последнем круге вырвал Михаил Девятьяров-младший. В забеге селебрити победила команда Натальи Коростелёвой, серебро же досталось дуэту Натальи Барановой и Юрия Борзаковского. Олимпийский чемпион Афин в своём фирменном стиле на финише опередил марафонца Дмитрия Тарасова, составившего пару с Ольгой Зайцевой.

Лыжно-биатлонная «Гонка звёзд» в Лужниках стала уже хорошей традицией. В этом году развлекательные старты проходят уже в третий раз, и они вновь собрали ведущих спортсменов прошлых лет не только из зимних, но и из летних видов спорта. В субботу состоялся лыжный турнир, в основной части которого приняли участие 30 смешанных эстафетных команд. В каждой из них был один взрослый и один юный атлет. Для детей участие в забегах бок о бок с титулованными олимпийцами может стать отличным толчком для дальнейшего развития в этом виде спорта.

Большинство участников распределялись по дуэтам слепой жеребьёвкой, но были среди стартовавших и чисто семейные коллективы. Так, Алексей Петухов, ныне возглавляющий министерство спорта и физической культуры Курской области, решил бороться за награды вместе с сыном Иваном. У бронзового призёра Олимпиады-2010 растёт достойная смена, да и сложно ожидать иного от мальчика, который родился как раз в год тех самых Игр. Также с сыновьями вышли на старт Евгения Шаповалова и Виталий Денисов.

Помимо них за награды вышли бороться Александр Панжинский, Евгений Дементьев, Ольга Рочева, Дмитрий Ярошенко, Николай Болотов, Наталья Матвеева, Михаил Девятьяров-младший, Анна Нечаевская и многие другие.

Уже в ходе полуфиналов определились основные фавориты. Так, в напарники Панжинскому достался победитель всероссийских соревнований «Пионерская правда» Вячеслав Смирнов, и они легко выиграли бы свой забег, если бы серебряный призёр ОИ-2010 не стал играть на публику на последних метрах дистанции. Пока Александр махал зрителям, его обошёл Петухов.

Второй полуфинал с большим отрывом выиграли Михаил Девятьяров и Роман Филиппов. Второе место заняли Матвеева с Иваном Калининым, а третье — Нечаевская и Давид Мартиросян. Несмотря на отменную готовность, команды, возглавляемые серебряной медалисткой ЧМ-2017 и бронзовой — ОИ-2018 не сумели навязать конкуренцию в финале звёздным мужчинам.

Панжинский, Петухов и Девятьяров не на шутку зарубились на дистанции, как в старые добрые времена, поддерживаемые задором своих юных напарников. Стоит отметить, что все трое профессиональных лыжников в своё время тренировались у одного наставника — Юрия Каминского, так что новый спарринг для них оказался в удовольствие. К последнему кругу дуэт Панжинского и Смирнова заработал себе значительный отрыв, а Петухову и Девятьярову оставалось разыграть между собой лишь серебро. Михаил, уходивший на трассу третьим, предпринял ускорение и обошёл Алексея. На ответный рывок у Петухова уже не хватило сил.

«Головой понимал, что должен догнать Мишу, выйти справа или слева и обогнать. Голова понимает, но мышцы уже не могут», — поделился прославленный лыжник в эфире «Матч ТВ».

Девятьяров в свою очередь со смехом заявил, что не ожидал такой напряжённой борьбы и также признался, что физическая форма не позволяет бороться с Панжинским, который постоянно тренируется и пробегает порядка 100 км на лыжах каждый день.

«Я думал, они меня подождут и к финишу подойдём спокойненько. А тут какая-то гонка жёсткая началась. Я подумал: ладно, займу хотя бы вторую позицию. Честно говоря, рассчитывал на финиш. Думал, что я настоящий Миша Девятьяров образца 2007 года, но оказалось уже чуть-чуть другой», — сказал бывший чемпион России в спринте.

Панжинский в свою очередь не удержался от шуток в адрес соперников. Он рассказал, что на последнем круге специально сбавил темп, чтобы Алексей и Михаил поверили в его усталость, а затем уже рванул изо всех сил. При этом он отдал должное своему молодому партнёру, который создал хороший задел для подобных шалостей.

«Я по дистанции никак не раскладывался, всё сделал Слава Смирнов — крутой пацан, который передал мне эстафету первым. Мое дело было не подвести его, включил всё, что у меня есть и было накоплено за 34 года. Это пик моей спортивной карьеры! На этом можно уходить, — с улыбкой прокомментировал гонку Александр.

Также по теме «Проверили, кто сколько съел селёдки под шубой и оливье»: Степанова и Большунов уверенно выиграли разделки в Казани Александр Большунов и Вероника Степанова одержали очередные уверенные победы на этапе Кубка России по лыжным гонкам. В Мирном они...

Второй частью программы дня стал так называемый забег селебрити. В нём дуэты были составлены из звёзд лыжного спорта и просто известных личностей — спортсменов, журналистов, чиновников. Одной из участниц даже стала космонавт-испытатель Анна Кикина, составившая пару Михаилу Девятьярову-старшему.

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский в свою очередь стал напарником Натальи Барановой, серебряный призёр ОИ-2018 в командном турнире по фигурному катанию Александр Энберт — Ларисы Куркиной, а идейный вдохновитель «Московского марафона» Дмитрий Тарасов объединился с Ольгой Зайцевой.

Как рассказал накануне старта Энберт, он несколько дней приходил на тренировки в Лужники, чтобы хоть немного освоить свободный стиль катания. Ведь, несмотря на схожесть названий, конёк в лыжах и в фигурном катании — абсолютно разные вещи.

Как показала гонка, Александру не удалось справиться с задачей достаточно хорошо. Если после первого этапа эстафеты, который провела Куркина, их команда находилась в тройке лидеров, то после выхода фигуриста откатилась на шестое место.

Но и не все лыжники проявили себя блестяще. Так, трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова стартовый этап пробежала вовсе последней, уступив даже Девятьярову-старшему, а ведь он своё золото Игр завоевал без малого 36 лет назад. Лидерство же захватила команда Коростелёвой, в паре с которой выступал руководитель департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Кондаранцев. Своё преимущество дуэт никому не уступил вплоть до финиша.

«Всё‑таки уровень спортсменов‑олимпийцев совершенно разный. Кто‑то ещё активно тренируется, а кто‑то как я — уже чисто для здоровья и удовольствия подкатывается. Другая лига, можно сказать. Со мной выступал очень сильный партнёр — Алексей Александрович сделал всю гонку, можно сказать. Большое ему спасибо! Мне было полегче!» — поделилась бронзовая медалистка Ванкувера и мама восходящей звезды российских лыж Савелия Коростелёва.

А за серебряную награду до последнего боролись команды Зайцевой и Барановой. Всё решилось на последнем круге, где бежали Борзаковский и Тарасов. Олимпийский чемпион Афин вновь не изменил себе — начал забег неспешно, а на финише ускорился и обогнал представителя марафонского бега.

После выступления легкоатлет признался, что в последний раз вставал на лыжи ровно год назад на аналогичном турнире, однако мышечная память сохранилась ещё со школьных лет, так что сложностей с техникой не возникло.

«Профессионалы сказали, что я достаточно неплохо ехал. Мы заняли второе место, результат налицо. <...> Поздравляю всех с сегодняшним праздником, «Гонка звёзд» — это прекрасно. Лишний повод встретиться со своими друзьями. Не так часто я пересекался во время своей спортивной карьеры с зимними видами спорта, сейчас гораздо чаще. Это не может не радовать», — цитирует Борзаковского «Матч ТВ».

В воскресенье «Гонка звёзд» продолжится биатлонными соревнованиями, в которых ожидается участие Екатерины Юрловой‑Перхт, Антона Шипулина, Ольги Подчуфаровой, Ивана Черезова, Ольги Зайцевой, Ольги Назаровой, Андрея Маковеева, Дмитрия Малышко и многих других.