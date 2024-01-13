Не сдавая позиций: Большунов продлил победную серию до 14 забегов, Фалеева выиграла третий спринт в сезоне

Александр Большунов одержал 14-ю победу подряд в нынешнем сезоне. Трёхкратный олимпийский чемпион первенствовал в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Казани, опередив Сергея Ардашева и Ивана Горбунова. В свою очередь, Анастасия Фалеева в отсутствие Вероники Степановой завоевала третье золото в этой дисциплине и сохранила красную майку лидера. Победительница пролога Анастасия Кириллова досадно упала в финале и упустила серебро, которое взяла Ольга Сергеева. Бронза на счету Екатерины Евтягиной.

Этап Кубка России по лыжным гонкам в Татарстане продолжился классическим спринтом. Спортсменам, вышедшим на старт в субботу, пришлось непросто из-за сильного мороза. Столбик термометра на стадионе опускался до -20 °С, и по решению жюри ФЛГР старт соревнований был перенесён на час, а перерыв между прологом и четвертьфиналами сокращён на 30 минут.

Как отметила президент федерации Елена Вяльбе, лыжники должны быть закалёнными и готовыми к морозам, но организаторы всё-таки постарались создать максимально комфортные условия, снабдив участников тёплыми пледами. Закутавшись в них, лыжники выходили к стартовым воротам и сбрасывали только непосредственно перед уходом на дистанцию.

Также по теме «Проверили, кто сколько съел селёдки под шубой и оливье»: Степанова и Большунов уверенно выиграли разделки в Казани Александр Большунов и Вероника Степанова одержали очередные уверенные победы на этапе Кубка России по лыжным гонкам. В Мирном они...

Ещё до начала забегов гонка понесла первые потери: не вышла на дистанцию олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова. По словам её тренера Егора Сорина, решение было связано не с погодными условиями, а с плохим самочувствием спортсменки. Также не стала выступать дистанционщица Мария Истомина, а Татьяна Сорина, возвращающаяся в спорт после рождения второго ребёнка, снялась после квалификации. В ней чемпионка Игр в Пекине показала 13-й результат.

Лучшее время в предварительных забегах было у Анастасии Кирилловой, второй результат показала Алёна Баранова, а третий — лидер спринтерского зачёта КР Анастасия Фалеева. Все три спортсменки подтвердили высокий уровень готовности и на следующем этапе, уверенно выиграв свои забеги. Из неожиданных результатов — вылет на первой же стадии Ольги Якимушкиной, которая была седьмой в квалификации и до этого не пропустила ни одного спринтерского финала в сезоне.

В полуфинале Кириллова, лидировавшая большую часть дистанции, разогналась настолько, что оба лаки-лузера — Екатерина Евтягина и Евгения Крупицкая — пробились в решающую стадию именно из забега с её участием. Со второго места дальше прошла Ольга Сергеева, а во второй гонке ожидаемо первенствовали Фалеева и Баранова.

Финал получился драматичным. С первых же метров лидерство в гонке захватила Фалеева, на счету которой в этом сезоне уже было два золота и серебро в спринте. Кириллова не отставала, а в подъём даже вырвалась вперёд. Но такой расклад сохранялся совсем недолго, и на выходе со спуска лидер вернулась на первое место, после чего включила крейсерскую скорость. Анастасия не сбавляла темпа даже на поворотах и довольно быстро создала для себя комфортный просвет. Это позволило ей завоевать третье спринтерское золото в сезоне и сохранить красную майку лидера в этой дисциплине.

Кириллова между тем уверенно шла ко второму месту, но на небольшом повороте перед финишной прямой не удержала равновесие и упала. Времени, чтобы исправить положение, у неё уже не было: серебро досталось Сергеевой, а бронза — Евтягиной.

Не обошлось без происшествий и в мужских соревнованиях. Так, ими был полон второй четвертьфинальный забег. Сначала прямо на выходе из стартовой калитки сломалась палка у Фёдора Назарова, что отбросило его на последнее место, а затем на подъёме случилось достаточно курьёзное падение. Андрей Краснов не удержался на ногах и, оказавшись на снегу, инстинктивно ухватился за лыжу проходившего рядом Алексея Червоткина. В результате оба оказались вне полуфинала. После финиша олимпийский чемпион был крайне недоволен и высказал партнёру претензии.

Ещё один завал случился в пятом забеге, где при выходе на финишную прямую зацепились друг об друга Владислав Афанасьев и Дмитрий Жуль. У последнего оказалось вырвано крепление на лыже, и он бегом добирался до финиша в ботинках. А Александр Большунов в своём четвертьфинале, пытаясь протиснуться между двумя спортсменами, пробил палкой лыжу Сергея Волкова, но, к счастью для последнего, это не помешало ему пройти дальше по сетке.

Два полуфинала получились примерно равными по силам: в первом победил Савелий Коростелёв, а во втором — Большунов, преодолевший дистанцию лишь на 0,2 секунды быстрее.

Могло показаться, что между этими двумя лыжниками развернётся основная борьба в финале. Предположения оправдывались лишь до вершины тяжёлого подъёма, до которого подопечный Егора Сорина шёл ноздря в ноздрю с трёхкратным олимпийским чемпионом. Но после этого, по признанию самого Савелия, силы его покинули и он откатился на четвёртую позицию, пропустив вперёд Сергея Ардашева и Ивана Горбунова. Именно эти двое сражались за серебряную награду, так как навязать борьбу Большунову никто по-прежнему не в состоянии. Уроженец Брянской области убежал от преследователей на «трамвайную остановку», финишную прямую преодолевал вполноги, но всё равно выиграл у второго места почти две секунды. Ардашев же на 0,03 секунды опередил Горбунова, выбросив вперёд ногу на ленточке.

«Сегодня удалось выиграть, хорошая работа лыж и достаточно неплохое самочувствие. Всё‑таки круг короткий, 1100 м, наверное, и все ребята были готовы бороться, что показал пролог. В четвертьфинале было напряжно, потому что лыжи без лыжни едут быстрее и все вставали между лыжней. Конечно, мы друг другу мешали, наши палки пересекались, создавались опасные ситуации. Я сделал вывод, что в следующих забегах нужно остерегаться таких контактов и более спокойно проходить стадии, потому что круг достаточно короткий и, случись что, ничего уже не сделаешь», — сказал в эфире «Матч ТВ» Большунов, для которого эта победа стала 14-й подряд в нынешнем сезоне.