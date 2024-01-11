Сорин заявил, что Степановой не хватает конкуренции на Кубке России по лыжным гонкам
- РИА Новости
«Конечно, Степановой немного не хватает конкуренции. Хотелось бы, чтобы соперницы были ближе, но мы знаем, что Непряева у нас не может стартовать, Сорина только первый раз вышла на старт», — приводит слова Сорина РИА Новости.
11 января Степанова выиграла гонку свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Результат спортсменки — 25:18,8.
Второй финишировала Алина Пеклецова с отставанием 39,0. Третья — Елизавета Пантрина (+46,3).
Ранее Степанова заявила, что не согласилась бы на нейтральный статус из брезгливости.