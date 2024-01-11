Сорин заявил, что Степановой не хватает конкуренции на Кубке России по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что Веронике Степановой не хватает конкуренции на Кубке России.

«Конечно, Степановой немного не хватает конкуренции. Хотелось бы, чтобы соперницы были ближе, но мы знаем, что Непряева у нас не может стартовать, Сорина только первый раз вышла на старт», — приводит слова Сорина РИА Новости.

11 января Степанова выиграла гонку свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Результат спортсменки — 25:18,8.

Второй финишировала Алина Пеклецова с отставанием 39,0. Третья — Елизавета Пантрина (+46,3).

Ранее Степанова заявила, что не согласилась бы на нейтральный статус из брезгливости.