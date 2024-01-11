«Проверили, кто сколько съел селёдки под шубой и оливье»: Степанова и Большунов уверенно выиграли разделки в Казани

Александр Большунов и Вероника Степанова одержали очередные уверенные победы на этапе Кубка России по лыжным гонкам. В Мирном они опередили ближайших соперников на 46,9 и 39,0 секунды в разделках свободным стилем на 15 и 10 км. У мужчин серебро досталось Артёму Мальцеву, результат которого на последнем круге оказался неподвластен Савелию Коростелёву. У женщин второе место заняла также стартовавшая раньше Алина Пеклецова — Елизавете Пантриной не хватило сил, чтобы составить ей конкуренцию на финишном отрезке.

Степанова вне конкуренции

Российские лыжники после перерыва на новогодние праздники продолжают выступление на Кубке страны. Очередной этап соревнований стартовал недалеко от Казани, в посёлке Мирный, разделками свободным стилем. И первыми на трассу в 10 км, построенную в этом сезоне с нуля, традиционно вышли девушки.

Сомнений в том, кто в этот раз выиграет забег, практически не возникало. В текущем сезоне серьёзную конкуренцию в дистанционных гонках Веронике Степановой смогла составить только Анастасия Кулешова. В Кирово-Чепецке она обогнала олимпийскую чемпионку на пяти километрах классикой и в скиатлоне. Однако в Татарстане уроженка Сарова в забеге на 10 км участия не принимала. Также пропускали старт из-за болезни Юлия Ступак и Наталья Терентьева, поэтому подопечная Егора Сорина без особых проблем показала лучшее время.

Степанова, выходившая на лыжню последней, уже на первой отсечке создала себе задел в 7,3 секунды от второго места и дальше постепенно его увеличивала. На финише преимущество над серебряным призёром и вовсе составило 39,0.

«Было интересно посоревноваться со снегоходом на спуске, я выиграла! Многое удалось, даже были моменты, где я чуть не упала, но всё обошлось. Мы проверили, кто как провёл Новый год, кто сколько съел селёдки под шубой и оливье. Я первого января в девять утра уже каталась на лыжах. Всех к этому призываю», — отметила Степанова в эфире «Матч ТВ».

А вот за второе место в гонке развернулась упорная борьба между Алиной Пеклецовой и Елизаветой Пантриной. Первой на дистанцию ушла 18-летняя представительница Архангельской области, ранее выступавшая за Вологду. Она сразу же взяла хороший темп, но её оппонентка, отправившаяся на трассу позже, опережала девушку на временных отсечках на пару секунд.

Решающими стали последние километры, на которые воспитаннице Сорина не хватило сил. На отметке 8,7 км она уже отставала от соперницы на 4,1 секунды, и далее отрыв Пеклецовой только увеличивался. На финише Алина «привезла» Пантриной 7,3 секунды.

«Погода сегодня достаточно холодная, стартовать было очень непросто, замёрзли руки в гонке. Задачи всегда самые высокие ставлю для себя, но посмотрим, как дальше будет. Насчёт формы не могу сказать, набираю или нет. Я в Казани в первый раз, но мне очень понравилась трасса. Она здесь достаточно широкая, нет сложных секций, спусков с поворотами. Комфортно бежать, хороший круг», — рассказала после старта Пеклецова.

В этом сезоне юная спортсменка очень неплохо смотрится на этапах Кубка России. Это уже её четвёртый подиум в семи гонках. Что касается Пантриной, то, по признанию лыжницы, последние километры дистанции дались ей очень тяжело.

«Настраивалась выиграть, но что‑то пошло не так, в концовке меня чуть‑чуть не хватило. Я довольна третьим местом — это неплохо по сравнению с тем, что было в Кирово‑Чепецке. Во время новогодней паузы я продолжала тренироваться дома, но перед самым Новым годом приболела и выбилась из тренировочного графика. Чуть‑чуть передохнула и 3 января прилетела в Казань. Состояние было болезненное, но я начала потихоньку тренироваться, подводиться к старту. С каждым днём мне становилось лучше — так и работала», — объяснила Елизавета.

Долгое время в одном темпе с лидерами шла Мария Истомина, однако на последних километрах она много уступила соперницам — 25,6 секунды от Пантриной. Впервые в этом сезоне сумела финишировать на этапе Кубке России — и сразу в десятке сильнейших — Татьяна Сорина. Спортсменка вернулась после рождения второго ребёнка, но пока восстановление проходит непросто. В ноябре в гонке на 10 км классикой в Вершине Тёи она сошла с дистанции и до Казани на соревнованиях не появлялась.

«Трудно оценить свою форму, потому что у меня выпало полтора месяца из подготовки, с 27 ноября я не стояла на лыжах. Буквально 1 января начала двигаться, толкаться ногами. У меня была травма, я не могла наступать на ногу и делала тренировки только в тренажёрном зале — станок, силовые упражнения. В конце декабря каталась на руках, а ногами стала шевелить только с начала января. Форма у меня не такая хорошая, как хотелось бы. Но ещё есть время до главных стартов — Спартакиады и чемпионата России. Сейчас я просто вышла на старт, чтобы не забыть ощущение гонок, проехать трассу равномерно», — отметила Сорина.

Большунова не остановить

У мужчин «красная группа» расположилась в середине протокола, поскольку после выступления девушек в Мирном пошёл снег. Так, Александр Большунов получил 80-й стартовый номер из 111. Все его основные конкуренты выходили на лыжню ранее, но скорее всё же выясняли отношения между собой в борьбе за серебро и бронзу.

К слову, в Татарстан, как и у женщин, приехали не все претенденты на медали: этап пропускали Сергей Устюгов, сделавший ставку на Спартакиаду, и Александр Терентьев, заболевший вместе с женой. Не оказалось в заявке на гонку Ивана Якимушкина.

Большунов размеренно начал забег на 15 км. На первой временной отсечке он даже проигрывал Артёму Мальцеву 0,3 секунды, однако затем включил фирменную дистанционную скорость и уже через 2 км вышел в лидеры, а далее только увеличивал свой отрыв от преследователей. На финише гандикап составил 46,9 секунды. Таким образом, трёхкратный олимпийский чемпион завоевал уже 13-ю золотую медаль на этапах Кубка России. Впрочем, сам Александр после праздников решил «обнулить» свои результаты.

«Это первая победа в новом году. Каждая гонка начинается с чистого листа. Сегодня стал первым — классно, но завтра это уже снова чистый лист и нужно начинать заново. Поэтому я не считаю, сколько стартов выиграл. И не понимаю, почему все придают этому такое значение. Что касается гонки, то в начале разминки было очень холодно, сильный ветер, даже пришлось переодеться. Главное в таких условиях — не замёрзнуть», — объяснил спортсмен.

Упорная борьба за серебро развернулась между Мальцевым и Савелием Коростелёвым, который имел небольшое преимущество перед Артёмом, поскольку вышел на лыжню позже и знал результаты соперника. Первую половину дистанции он начал, как и Большунов, достаточно спокойно, отставая от оппонента на семь-десять секунд. Но на отметке 9 км время сократилось до трёх секунд, и казалось, что на последнем круге юный спортсмен прибавит и выйдет на вторую строчку.

Однако серебряный призёр чемпионата мира — 2021 не собирался отдавать серебро и не только сохранил имевшийся небольшой гандикап, но и немного его увеличил — до 6,2 секунды, чем на финише удивил Коростелёва.

«Тяжёлые трасса и погода. Не ожидал, что пойдёт снег. По дистанции основной перепад высот сконцентрирован на первой части круга, и после него — длинная пологая часть, на которой нужно ещё больше работать. В конце чувствовал — силы остаются. Хотел прибавить на подъёме и доработать на равнине. Но оказалось, Тёма тоже не умер (смеётся)», — признался Савелий.

Мальцев, в свою очередь, пообещал и дальше радовать результатами. Правда, как справляться с Большуновым, он пока не придумал. По словам лыжника, Александр сейчас на пять голов сильнее всех остальных российских спортсменов.

«Доволен гонкой и своим самочувствием. Наконец приходит максимальный пульс, который и должен быть. Казань, получается, счастливый для меня город. Саша, конечно, выиграл у меня много. Но остальные ещё дальше. Значит, у меня всё нормально», — отметил Мальцев.

Обратил на себя внимание Иван Горбунов. Представитель Татарстана ранее не поднимался на пьедестал почёта на этапах Кубка России, но при поддержке своих болельщиков сумел составить конкуренцию лидерам. На протяжении всей дистанции он чуть меньше десяти секунд уступал Мальцеву и на отдельных участках трассы бежал быстрее Коростелёва. Однако в итоге лыжник занял только четвёртое место с обидным отставанием в 0,9 секунды от Савелия. При этом на финише 24-летний спортсмен почти минуту «привёз» Ермилу Вокуеву и Денису Спицову.