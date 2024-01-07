Наталья и Александр Терентьевы пропустят этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что лыжники Наталья и Александр Терентьевы пропустят этап Кубка России в Казани из-за болезни.

«Наталья и Александр Терентьевы заболели гриппом. Точно не приедут в Казань. Будут лечиться дома», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Этап в Казани должен пройти с 11 по 14 января.

Ранее Терентьева рассказала о своём самочувствии.