Наталья и Александр Терентьевы пропустят этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что лыжники Наталья и Александр Терентьевы пропустят этап Кубка России в Казани из-за болезни.
- Gettyimages.ru
«Наталья и Александр Терентьевы заболели гриппом. Точно не приедут в Казань. Будут лечиться дома», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
Этап в Казани должен пройти с 11 по 14 января.
Ранее Терентьева рассказала о своём самочувствии.
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