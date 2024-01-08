Лыжник Терентьев: волнуюсь перед гонкой, когда у меня плохое самочувствие

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Терентьев рассказал, нервничает ли он на соревнованиях.

«Когда как. Опять же, всё зависит от самочувствия. Если оно не слишком хорошее, понятно, волнуешься за результат. Но это только до старта. Когда я бегал по юношам, мне мой первый тренер как-то сказал: «Ты, Санёк, вообще не думай о результате. Думай только о том, чтобы выложиться, показать свой максимум. А место какое будет, такое и будет». Эти слова запомнились очень сильно. И очень помогают на самом деле, когда волнение по каким-то причинам становится чрезмерным», — заявил он RT.

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