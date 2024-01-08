Лыжник Терентьев: волнуюсь перед гонкой, когда у меня плохое самочувствие
- РИА Новости
«Когда как. Опять же, всё зависит от самочувствия. Если оно не слишком хорошее, понятно, волнуешься за результат. Но это только до старта. Когда я бегал по юношам, мне мой первый тренер как-то сказал: «Ты, Санёк, вообще не думай о результате. Думай только о том, чтобы выложиться, показать свой максимум. А место какое будет, такое и будет». Эти слова запомнились очень сильно. И очень помогают на самом деле, когда волнение по каким-то причинам становится чрезмерным», — заявил он RT.
Полностью интервью с лыжником читайте на сайте RT.
Ранее Терентьев поделился случаем в Тюмени с «паршивым снегом».