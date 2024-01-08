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Терентьев поделился случаем в Тюмени с паршивым снегом: трасса разбивается в кашу

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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Терентьев назвал самый «паршивый» снег в своей карьере.
Терентьев поделился случаем в Тюмени с паршивым снегом: трасса разбивается в кашу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Ну, не сказать, что самый паршивый, но, например, когда мы бегали в конце прошлого сезона на чемпионате России в Тюмени, там по погоде уже был большой плюс, а это для состояния снега даже хуже, чем когда большой минус. Трасса разбивается в кашу, снег налипает на лыжи, они начинают проваливаться, пропадает скольжение. Девочки по такому снегу, бывает, за пять минут круг бегут — для них спринт в таких условиях превращается почти в дистанционную гонку», — сказал он RT.

Полностью интервью с лыжником читайте на сайте RT.

Ранее Терентьев рассказал, почему его тактика на лыжне не всегда нравится Бородавко.

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