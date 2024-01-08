Терентьев рассказал, почему его тактика на лыжне не всегда нравится Бородавко

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Терентьев рассказал, почему тренер Юрий Бородавко не одобряет его тактику на лыжне.

«Когда всё время идёшь по дистанции первым, кто-то может тебя обогнать не потому, что сильнее, а просто, допустим, у человека лучше работают лыжи. Сейчас лыжные гонки стали предельно контактными, подготовка лыж имеет колоссальное значение, и на спусках можно отыграть весь тот запас, который я обеспечиваю себе на подъёмах достаточно большими усилиями», — заявил он RT.

Полностью интервью с лыжником читайте на сайте RT.

Ранее Терентьев ответил на вопрос, у кого он подсмотрел манеру бегать на лыжах в подъём.