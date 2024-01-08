Терентьев рассказал, почему его тактика на лыжне не всегда нравится Бородавко
- РИА Новости
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«Когда всё время идёшь по дистанции первым, кто-то может тебя обогнать не потому, что сильнее, а просто, допустим, у человека лучше работают лыжи. Сейчас лыжные гонки стали предельно контактными, подготовка лыж имеет колоссальное значение, и на спусках можно отыграть весь тот запас, который я обеспечиваю себе на подъёмах достаточно большими усилиями», — заявил он RT.
Полностью интервью с лыжником читайте на сайте RT.
Ранее Терентьев ответил на вопрос, у кого он подсмотрел манеру бегать на лыжах в подъём.