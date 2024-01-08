Терентьев — о технике Нортуга: можно не только ходить на лыжах, но и бежать

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Терентьев ответил на вопрос, у кого он подсмотрел манеру бегать на лыжах в подъём.

«Впервые я увидел такой бег в подъём не у Йоханнеса Клебо, а у Петтера Нортуга. Он так бегал в 2015-м на чемпионате мира в Фалуне. Я просмотрел запись тех забегов позже и как раз тогда задумался, что в спринте этот приём способен неплохо работать: можно не только ходить на лыжах, но и бежать.

Это нарабатывается тренировками. Правда, получается у всех по-разному. У каждого человека в этом плане свои особенности. Мне, как довольно мощному спортсмену, проще вкладываться в прыжки, а кто-то катит значительно быстрее, чем бегает. Здесь кому как удобнее. Просто, когда забегаешь в подъём прыжками, начинают работать совсем другие мышцы, приводящие. К этому тоже нужно привыкнуть», — сказал он RT.

Полностью интервью с лыжником читайте на сайте RT.

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