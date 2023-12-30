Бородавко: есть большая вера, что никто не сможет сломить русских

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко верит, что никто не может сломить русских.

«Я наблюдаю, как наши спортсмены стараются, что лыжники, что биатлонисты, да и другие. Все борются, соревнуются и не опускают руки. Это меня подкупает. Есть большая вера, что никто не сможет сломить русских», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Ранее Степанова заявила, что не согласилась бы на нейтральный статус из брезгливости.