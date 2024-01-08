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Легков пожелал Большунову победить во всех гонках на этапах Кубка России

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Победитель Игр‑2014 Александр Легков заявил, что лучше трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в России лыжников нет.
Легков пожелал Большунову победить во всех гонках на этапах Кубка России
  • РИА Новости

«Лучше Большунова нет. Мы все ему желаем, чтобы победная серия продолжилась. Но сезон длинный: сегодня хорошо, а завтра плохо. Ну и от простуд никто не застрахован», — заявил Легков «Матч ТВ». 

Большунов является трёхкратным чемпионом Олимпиады. В сезоне-2023/24 26-летний лыжник одержал победы в 12 гонках Кубка России.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Легков высказал мнение о том, кто стал лучшим отечественным лыжником в 2023 году.

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