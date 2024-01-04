Бородавко: мы должны быть готовы к возвращению на международную арену, но уверенности нет

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Верю ли в наше возвращение в 2024 году? Стопроцентной уверенности нет, но мы должны быть к этому готовы абсолютно всегда. Нужно ежедневно трудиться, чтобы были готовым в любой момент», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Ранее Степанова заявила, что не согласилась бы на нейтральный статус из брезгливости.